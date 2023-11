Corona Capital 2023: Estos son los artistas que se suman al cartel Major Lazer, Suki Waterhouse...

Ya faltan muy pocos días para que se lleve a cabo el Corona Capital 2023 y el festival sorprendió al anunciar a los artistas que se unen al cartel a tan solo dos semanas de que se lleve a cabo.

Las bandas que se unieron al Corona Capital 2023 de última hora son: Major Lazer, Suki Waterhouse, Chromeo, Just Mustard, Cassia, Sueco y Busty and The Bass.

Con la integración de estos artistas sin duda será un festival lleno de emoción y en el que se espera que se confirme que Suki Waterhouse está embarazada de Robert Pattinson, ya que hace unos días salieron unas fotos a la luz en las que se observa que la actriz y cantante luce un vientre abultado.

Otras de los bandas que son muy esperadas son Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thrty Seconds to Mars, The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, entre otros.

¿Cuándo es el Corona Capital 2023?

El Corona Capital 2023 se lleva a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Estos son los escenarios de festival

El Corona Capital 2023 contará con varios escenarios para que los fans puedan escuchar a sus bandas favoritas, sin embargo, los escenarios principales son para los headliners del evento. Estos son los Escenario Corona, Vans, Nivea, Corona Cero y Levis Tenet.

Checa el mapa completo del Corona Capital 2023

Mapa del Corona Capital 2023 Foto: Especial

¿Cuándo salen los horarios del Corona Capital 2023?

Una de las grandes expectativas del festival son los horarios en los que van a tocar las bandas, sin embargo, éstos todavía no se dan a conocer. Pero se espera que la próxima semana, días antes del festival se revelen los horarios completos por día.