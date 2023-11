Esteman llena de amor libre al Auditorio Nacional

Bastaron los acordes de “Baila” para que el público se levantara de sus asientos y se entregara al cantante colombiano Esteman, quien por más de dos horas convirtió al Auditorio Nacional en una enorme fiesta. El motivo: celebrar su primera vez cantando en el coloso de Reforma. “Este es un sueño hecho realidad, todavía no sé si lo estoy viviendo, no me lo creo”, fueron sus primeras palabras al ver el recinto totalmente lleno.

Recordó su primera vez que llegó a la Ciudad de México hace ya 10 años. “Es una locura pensar que empecé cantando en un bar para 50 personas y hoy estamos haciendo el emblemático Auditorio Nacional con 10 mil personas. Gracias por cumplir mi sueño, esto es todo para mí”, refundió. “Todo lo que va a pasar en esta noche sensorial, caótica, de reinas leonas es lo que siempre he soñado y he querido”.

El intérprete originario de Bogotá siguió deleitando a sus fans con “Noche Sensorial”, “Hasta que tú me quieras” y “Burkina Faso”, demostrando sus dotes en el baile junto a un grupo de seis bailarines y luciendo un atuendo dorado.

Después presentó a la primera invitada de la noche, la cantante Juliana, con quien interpretó “Adelante”. “Tiene una voz increíble, viene desde mi país Colombia y quiero que la reciban con un fuerte aplauso. La quiero mucho”.

Cuando cantó “Amor libre”, no dudó en portar la bandera de la comunidad LGBTQ+.

Durante una corta pausa, regresó al escenario para cantar “Mar” junto al músico Caloncho. “Es un amigo que admiro mucho, cuando escucho su voz me recuerda un poco al mar. Me siento afortunado de tenerlo esta noche y más que haya viajado desde su casa en Guadalajara”, dijo. Al salir al escenario, se fundieron en un largo abrazo.

Recordó una de sus primeras canciones que lo trajo a México, “Caótica Belleza”, y que cantó junto a la cantautora veracruzana Natalia Lafourcade. “Es una gran amiga que quiero y admiro mucho. Esta canción me permitió conocer mucho este país, es mi primer himno personal para saber quién soy”. También la asoció a la ciudad en la que vive y está casado con el actor mexicano Jorge Caballero. “Me recuerda cada vez que voy a mi casa, la CDMX, es una ciudad espontánea, mucha identidad, es una ciudad diversa, algo que más me gusta”.

Le siguió una sección acústica con las canciones “Si volviera a nacer”, con dedicatoria a sus padres que viajaron desde Colombia para estar presentes en el concierto. “Les agradezco todo lo que han hecho por mí y por mi carrera. Uno no puede dedicarse a esto (cantar) sin el apoyo de su gente, y para todas las familias que son nuestra base”.

Le siguieron “Extraños”, donde pidió que los 10 mil asistentes al show prendieran la luz de sus celulares para que lo acompañaran en una canción que nació “solo a teclado y guitarra”, incluso grabó el momento “cursi”, como él lo describió, porque como dijo “no todos los días se hace un Auditorio Nacional”.

Su tercer invitado de la noche fue la banda argentina Silvestre y La Naranja para interpretar “Vencimiento”.

Le siguieron los éxitos “Milagrosa” y “Yo te diré”, quien regresó en un atuendo plateado y quien volvió al escenario “volando” con un arnés, entre aplausos y gritos de sus fans, quienes corearon su nombre.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue cuando presentó a Jay de la Cueva, del grupo Moderatto, para cantar juntos “Despertar”. “Para mí, tiene una de las voces más únicas, potentes del rock mexicano. Un amor de persona, es súper humano y me encantó cómo aceptó cantar conmigo. Cada vez lo estoy conociendo más, lo admiro y lo quiero”. Fue ahí cuando el público le pidió entre gritos un beso a su esposo Jorge, quien ante la insistencia del público subió al escenario. “Esto no estaba planeado”, confesó Esteman entre risas.

Le siguieron temas como “El Distractor”, “Aquí estoy”, “Como vez primera”, hasta “Solo” y “Esa parte de mí”, esta última la cantó con el grupo mexicano Los Ángeles Azules y Sofía Reyes.

Después invitó a la banda argentina Bandalos Chinos a interpretar “Mística” y luego cantó en dedicación a su esposo “Un día en París” confesando que fue con esta canción con la que le pidió matrimonio. Siguió con un cover de “Vuela, Vuela” y una parte en francés “Voyage, Voyage”.

Su última invitada fue Daniela Spalla, e interpretaron “Besos y Pendientes” en el centro del auditorio, para después bajar al escenario entre un “mar” de fans que querían abrazarlos y tomarse selfies. Ya en el escenario, cantaron “Te Alejas Más de Mí”. “Esta noche estaba nerviosa, como si fuera mi hijo”, confesó la cantante argentina. Hasta recordaron la vez que se conocieron en el 2013 en la Plaza Río de Janeiro de la colonia Roma.

Por último, cantó sus éxitos “Mr. Trance”, “Reina Leona” y cerró con “Fuimos Amor”.

“Que sea el primer Auditorio de muchos más que vendrán. Este es un espacio donde todos, todas y todes somos bienvenidos”, finalizó.

