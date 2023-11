Corona Capital 2023: The Hives pone de cabeza al público con su poder y energía

The Hives es un proyecto que desde que nació a finales de milenio dio de que hablar gracias a su estilo único de interpretar el rock garage. Duro y directo, pero con elegancia, la banda tira riffs potentes, intensos y seductores, que no pueden ocasionar en el público otra cosa que no sea locura.

Pasadas las nueve de la noche, Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikel Karlsson, Christian Grahn y el más reciente miembro Johan Gustafsson, subieron al escenario con sus característicos trajes en color negro con grecas de color blanco y de inmediato todo se puso de cabeza.

Entre empujones, saltos y mucho headbanging, la banda comenzó a tocar éxitos como “Bogus Operandi” y “Main Ofender”.

The Hives durante su presentación en el Corona Capital. Foto: Chucho Contreras

“Hola buenas noches, mis queridos amigos mexicanos, ¿están listos?” Con un español muy fluido Per Almqvist comenzó la cuenta regresiva para interpretar “Walk Idiot Walk”, enseguida desde lejos se escuchó al público gritar “oe, oe, oe, oe, oe, The Hives, The Hives”.

Para continuar la noche sonaron canciones como “Rigor Mortis Radio”, “Good Samaritan”, “Go Right Ahead”, “Stick Up” y uno de los mayores éxitos “Hate to Say I Told You So”, el cual fue recibido con brincos y gritos ensordecedores. A la mitad de la canción el vocalista hizo que el público siguiera la melodía de la canción mientras el cantaba el verso y al finalizar se lanzó al público.

Síguenos también en Google News

FBPT