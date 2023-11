Corona Capital 2023: Así se vive el épico primer día del festival

Por fin la espera terminó y dio comienzo el primer día de actividades del Festival Corona Capital 2023, que tendrá como actos principales la presentación de Pulp, Alanis Morrisette y Arcade Fire.

Desde las primeras horas del día en redes sociales se pudo observar que el público esperaba con ansias la presentación de Jarvis Cocker y compañía, asimismo durante la entrada al festival también se pudo observar a mucha gente con playeras de Pulp y con máscaras del cantante inglés.

Los fans de la música en el Corona Capital 2023 Chucho Contreras

A pesar de ser el primer día del Corona Capital 2023, la gente tardó tiempo en llegar a la curva del Autódromo Hermanos Rodríguez y eso fue visible en las presentaciones de Soccer Mommy y KennyHoopla. Sin embargo, quienes llegaron desde temprano no dudaron en comenzar la fiesta mitigando la sed con cerveza.

El proyecto de Sophie Allison, mejor conocido como Soccer Mommy, comenzó a calentar el ambiente en el primer día de actividades del Festival Corona Capital. Su estilo musical indie-rock adornado por pinceladas de shoegaze y dream pop, fue del total agrado del público que se encontraba en las cercanías del Escenario Corona Cero.

Soccer Mommy. Chucho Contreras

Bajos los rayos del sol, la guitarrista y cantante estadounidense, que se caracteriza por tener una voz dulce pero al mismo tiempo melancólica, interpretó canciones como “Crawling in My Skin”, “Circle the Drain” y “Shotgun”.

En tan solo 30 minutos ofreció una presentación agradable al oído de la gente que a pesar de no ser tanta la que presenció el show no paró de aplaudir cada pieza interpretada.

Posteriormente, El estadounidense KennyHoopla, que ha sido apadrinado por el famoso baterista de Blink-182, Travis Barker, fue de las primeras actuaciones que provocó euforia en los asistentes desde la primera canción.

“México are you ready?” fueron las primeras palabras del cantante, al tiempo que la gente comenzó a agruparse en el escenario Vans.

El estilo punk del músico estadounidense no pasó desapercibido cuando interpretó “Silence is also an answer” e “Inside of heaven's mouth, there is a sweet tooth”, y el entonces público comenzó a gritar “Kenny, Kenny, Kenny”.

Visiblemente emocionado el cantante, no paró de expresar sus sentimientos entre cada canción: “Jesus this is insane, thanks and I love you”, dijo.

