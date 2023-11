Corona Capital 2023: fans se quejan de los pésimos horarios del festival con memes

El Corona Capital 2023 se celebrará en los próximos días y los fans no lo están soportando, pues siguen quejándose de que los organizadores del festival acomodaron los horarios de una manera pésima, como la gente dice: “con las patas”.

El Corona Capital 2023 va a ser los próximos 17, 18 y 19 de noviembre y va a contar con cinco escenarios: Corona, Vans, Corona Cero, Nivea y Viva Tent. En estos espacios, se presentarán artistas como Jungle, Pulp, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, entre otros

Nosotros en el Corona Capital corriendo de un escenario a otro pic.twitter.com/SCWUkQ1MCI — Diego (@les_tah) November 14, 2023

El Corona arrancará el viernes a las 14:50 h con la presentación de Hanna Storm en el Nivea. Otras bandas que estarán presentes son The Cure, Blur, Pulp, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Alanis Morissette con otros que también están a la par, como Arcade Fire, The Hives, The Black Keys, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Jungle, Metronomy, Parcels, Chromeo y muchos más.

Sin embargo, a los fans los tiene furiosos que los horarios no les permitirán ver a grandes bandas, pues tocan al mismo tiempo que otras.

Así el que hizo los horarios para el Corona Capital. Se pasaron de lanza el domingo. 🖕 pic.twitter.com/kutXSP4mqb — Fabs Rigby (@fabspichardo) November 10, 2023

Esto es más notorio especialmente el domingo, pues están empatadas bandas como The Chemical Brothers y los Pet Shop Boys y Berlin entre 9 y 10, además de que The Cure tocará al mismo tiempo que Major Lazer, alrededor de las 11 de la noche.

Como era de esperarse, los fans sacaron a relucir sus frustraciones en las redes socailes a través de memeos ardidos y divertidos; sin embargo, aquellos menajes sarcásticos no tuvieron el poder necesario para que Ocesa cambiara los horarios.