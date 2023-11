'Entre los mortales', Lenny Kravitz asiste a concierto de Paul McCartney en el Foro Sol

El concierto de Paul McCartney era uno de los más esperados por los fans y la gran sorpresa fue, además de ver el show del exbeatle, que el cantante Lenny Kravitz llegó al evento al Foro Sol y saludó a todos los fans que le hablaban.

Lenny Kravitz estuvo en la zona de General y ahí estuvo acompañado de varias personas y por supuesto de otros fans que lo saludaban y lo grababan o le tomaban fotos con el celular.

“Entre los mortales llegó Lenny Kravitz a ver a Paul McCartney”, “Lenny Kravitz entre los mortales en el concierto de Paul McCartney”, “Me encontré a Lenny Kravitz y ahora si me voy a morir de amor”, “Nadie se quiere perder el concierto de Paul McCartney, ni siquiera Lenny Kravitz”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales de los fans que se lo encontraron en el concierto de esta noche en el Foro Sol.

Lenny Kravitz se encuentra en el Foro Sol en el concierto de Paul McCartney pic.twitter.com/lAsznKUfZL — Indie 505 (@Indie5051) November 15, 2023

Así se vivió el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol

Los fans de los Beatles llegaron vestido como en el disco de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

El show comenzó a las 9 de la noche en punto con "Can't Buy Me Love", tema lanzado en marzo de 1964, escrito por Paul McCartney y acreditada a la asociación Lennon-McCartney. Asimismo, el músico continuó con un tema nuevo con toques de blues, que marcaron la pauta para el tono nostálgico de la noche.

Como era de esperarse, Paul McCartney hizo un recorrido emotivo por los clásicos que lo llevaron al éxito durante la década de los 60 junto a John Lennon, Ringo Star y George Harrison.

Algunos de los temas que se hicieron presentes fueron: "Love me do", "Get back", "Let it be", entre otras.

El día jueves 16 de noviembre se lleva a cabo la segunda fecha de Paul McCartney en México.