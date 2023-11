Paul McCartney en CDMX 2023: Así se vive el concierto del músico británico

Por fin llegó la hora y Paul McCartney comenzó su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. El músico británico se rencontró con sus fans luego de seis años de ausencia y comenzó el espectáculo en medio de euforia, gritos y ovaciones.

Fanáticos se hicieron presentes en el recinto de la Ciudad de México portando el icónico atuendo que el cuarteto de Liverpool portó en el álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". El ambiente comenzaba a sentirse en el Foro Sol de la Ciudad de México y se pudo apreciar que la música de la leyenda trascendió hasta las generaciones más jóvenes.

Fans llegan al concierto de Paul McCartney. Foto: Adriana Góchez

Fans llegan al concierto de Paul McCartney. Foto: Adriana Góchez

El show comenzó con "Can't Buy Me Love", tema lanzado en marzo de 1964, escrito por Paul McCartney y acreditada a la asociación Lennon-McCartney. Asimismo, el músico continuó con un tema nuevo con toques de blues, que marcaron la pauta para el tono nostálgico de la noche.

Paul McCartney comenzó su show en el Foro Sol con este clásico de los años 60 “Can't Buy Me Love”.



📹: @AdiGochez pic.twitter.com/P9MKGyfNQH — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2023

Como era de esperarse, Paul McCartney hizo un recorrido emotivo por los clásicos que lo llevaron al éxito durante la década de los 60 junto a John Lennon, Ringo Star y George Harrison. El show continuó con "Love me do", la primera canción de The Beatles que se lanzó como sencillo y en cuyo lado B se encontraba "P.S. I Love You".

Síguenos en Google News

DGC