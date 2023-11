Matt LeBlanc, Joey en 'Friends', se despide con emotivo mensaje de Matthew Perry

Fue hace unas semana que se dio a conocer la muerte de Matthew Perry, protagonista de la serie "Friends", quien perdió la vida en su casa de Los Ángeles el sábado pasado. Los integrantes del elenco de la serie comenzaron a emitir emotivos mensajes dedicados al actor a través de redes sociales.

Matt LeBlanc, quien interpretó a Joey en el popular show y mejor amigo del personaje de Perry en la ficción publicó un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a cientos de usuarios y seguidores de "Friends".

"Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran, sinceramente, entre los momentos favoritos de mi vida", escribió LeBlanc, quien apuntó: "Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo".

"Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor. Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes", concluyó el actor con una broma muy al estilo de los personajes.

El mensaje cuenta con miles de reacciones en Instagram y ha conmovido a los seguidores, quienes desde hace tiempo se encuentran desconcertados con el deceso del carismático actor.

Janice, novia de Chandler en 'Friends', se despide de Matthew Perry

Maggie Wheeler, quien en la serie interpretó a Janice, la ocasional novia de Chandler, emitió un tierno y emotivo mensaje para el actor que conmovió a los internautas. La actriz aseguró que se siente bendecida de haber compartido la pantalla con el histrión.

"Qué pérdida. El mundo te echará de menos Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecido por cada momento creativo que compartimos", se lee en el mensaje.

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts. Además de su popular papel de Chandler en la sit-com "Friends", también apareció en otras producciones como había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", " La extraña pareja" y entre muchas otras.

Síguenos en Google News

DGC