FOTOS | Lizbeth Rodríguez ya se olvidó de Celia Lora; así lo demuestra la influencer

Luego de que Lizbeth Rodríguez asegurara que sostenía una relación Celia Lora, la hija del rockero mexicano salió a desmentir los dichos de la influencer a través de un video en redes sociales. Al parecer, Rodríguez ya se recuperó de la ninguneada y lo demuestra en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer y modelo publicó una sesión de fotos en las que luce radiante y totalmente recuperada luego de la negada que le acomodó Celia Lora. Lizbeth Rodríguez luce un vestido corto y unas zapatillas transparentes lo que ha provocado cientos de reacciones de parte de sus seguidores.

Lizbeth Rodríguez comparte sesión de fotos tras supuesto romance con Celia Lora. Foto: Instagram

Hace unos días, durante un encuentro con medios de comunicación, la influencer aseguró que su sostenía una relación con Celia Lora, quien aseguró que incluso salían tomadas de la mano.

"Es algo mío, es algo tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, pero el amor se nota", aseguró Rodríguez en una entrevista con medios de comunicación, en donde apuntó que en realidad su relación no es secreta: "Vamos en la calle de la mano y no es como de: 'Ay, tú vete por allá', pero decirlo públicamente, no lo habíamos hecho".

Ante estas polémicas declaraciones, Celia Lora no se quedó callada y salió a desmentir lo dicho por la exconductora de Badabun. A través de su cuenta de Tiktok la hija del cantante de rock mexicano aseguró que esta broma llegó muy lejos y que en este momento se encuentra soltera.

"Este vídeo es para decir que no ando con nadie, con absolutamente nadie. Yo no tengo que publicar mi vida. ¿A quién le importa, para empezar?", comenzó la hija de Alex Lora y Celia Lora, quien apuntó: "Este chistecito de Lizbeth ya llegó demasiado lejos porque ya lo veo por todas partes, aunque no estoy en el país lo veo, y tenía que decir que no, no es cierto".

A través de sus historias de Instagram, la influencer envió un indirecta a la modelo, hija de Alex Lora, la cual causó revuelo en redes sociales y podría dejar entrever que hubo una fractura entre ambas: "Como que me cuesta hablar mal de gente que quiero, que quise, ¿saben cómo? Pero me queda claro que la vida es muy sabia, y afortunadamente siempre se han salido de mi vida solas las personas que no necesito, entonces, hashtag, relájense un ch***", dijo.

Lizbeth Rodríguez le dedica indirectas a Celia Lora en sus instagram stories.#LizbethRodríguez #CeliaLora pic.twitter.com/ET7gKE35Rg — Arcadia News (@ArcadiaNews13) November 7, 2023

