¿Taika Waititi no volverá para 'Thor 5'? El director revela detalles sobre su agenda

Luego de revivir a Thor tras pésimas entregas, Taika Waititi no volverá para la quinta entrega del Dios del Trueno. Así lo reveló en una reciente entrevista en donde dijo que estaría enfocado en nuevos proyectos para su carrera.

Las primeras dos cintas de Thor, el personaje de Marvel basado en la mitología griega, fueron olvidables, tanto que Chirs Hemsworth pidió que ya mataran a su personaje en el MCU para no tener que interpretarlo más. El estudio le propuso darle un giro de 180 grados al tono y llamaron al director neozelandés Taika Waititi.

Con un par de cortos que fueron lanzados durante los eventos de Civil War en el MCU, Taika Waititi mostraría el tono de su propuesta para la nueva cinta del Dios del Trueno. "Thor: Ragnarok" llegaría a la pantalla grande en 2017 siendo un éxito en crítica y taquilla.

El neozelandés realizó la cuarta película de Thor y en medio concretó proyectos como "Jo Jo Rabbit", cinta que fue premiada por la crítica en la que hizo un peculiar relato de la Segunda Guerra Mundial.

La cuarta cinta del Dios del Trueno tuvo opiniones divididas, pero no lo que más llamó la atención del estudio fueron las críticas de los fans, quienes consideraron que Taika Waititi fue el culpable de quitarle el tono solemne al personaje, un tono que casi lo lleva a la tumba.

Tras todo esto, el director reveló en una reciente entrevista que no estaría involucrado en una nueva cinta del personaje y que más bien está interesado en desarrollar proyectos lejos del UCM. "Sé que no estaré involucrado... Me concentraré en estas otras películas para las que me he inscrito", dijo el cineasta.

Waititi reveló que está desarrollando una cinta de Star Wars: "Aún se está marinando", dijo. "Lo he estado escribiendo". También está la adaptación a la pantalla grande de la novela gráfica de Alejandro Jodorowsky “El Incal” que Waititi quiere hacer, así como una adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro “Klara y el Sol”.

“Me imagino que otro 'Thor' saldría mucho antes... Pero amo Marvel, me encanta trabajar con ellos. Amo a Chris", agregó el director, quien dijo que "nunca sentiría que me están engañando": "Estamos en una relación abierta y es como si quisieran ver a otras personas, me alegro por eso. Todavía volvería a acostarme con ellos algún día", concluyó.

DGC