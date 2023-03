Muere Steve Mackey, bajista de la banda Pulp, a los 56 años ¿De qué falleció?

Steve Mackey, el bajista de la conocida banda Pulp, murió a los 56 años de edad, así lo dio a conocer su familia a través de las redes sociales.

En el perfil de Instagram del músico y productor, su esposa Katie Grand, publicó un emotivo mensaje para dar a conocer el fallecimiento del artista.

“Después de tres meses en el hospital, luchando con todas sus fuerzas y determinación, estamos conmocionados y devastados por habernos despedido de mi brillante y hermoso esposo, Steve Mackey. Steve murió hoy, una pérdida que nos ha dejado a mí, a su hijo Marley, a los padres Kath y Paul, a la hermana Michelle y a muchos amigos con el corazón roto”, se lee en el mensaje.

“Steve era el hombre con más talento que he conocido, un músico, productor, fotógrafo y cineasta excepcional. Como en vida, fue adorado por todos aquellos cuyos caminos cruzó en las múltiples disciplinas creativas que conquistó. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal del NHS que trabajó incansablemente para Steve. Se le extrañará más allá de las palabras”, concluyó el mensaje.

Sin embargo, no revelaron cual es la enfermedad que mantuvo a Steve Mackey de Pulp en el hospital por varios meses y que finalmente cobró su vida.

¿Quién era Steve Mackey de Pulp?

Steve Mackey se unió a Pulp en 1989, contribuyendo primero a su tercer álbum Separations. Continuó tocando en todos sus álbumes de estudio posteriores, incluidos los gustos de Different Class y His 'n' Hers, que se consideran puntos destacados en la escena Britpop de mediados de los 90.

Pulp hizo una pausa en 2002, pero se reformó para presentaciones en vivo en todo el mundo en 2011 y 2012. Lanzaron una grabación final, una actualización de una pista de demostración llamada After You, en 2013.

En octubre de 2022, Mackey anunció que no se uniría a Pulp para su última serie de conciertos de reunión en el verano de 2023. "Estoy excepcionalmente orgulloso del trabajo que hemos creado juntos... sin embargo, he decidido continuar con el trabajo en el que estoy involucrado: proyectos de música, cine y fotografía”. Le deseó lo mejor a la banda y agradeció a la “increíble base de fans” del grupo.