Corona Capital 2024: Este es el cartel completo y estarán ¡Toto, Paul McCartney y Green Day!

La organización del Corona Capital 2024 de le hizo mucho de emoción para soltar el cartel de este año, dejando pistas bien ridículas en distintas partes de la ciudad para tratar de generar expectativa y hype. Pero por fin ya lo dieron a conocer y lo encabezan Toto, Green Day y Paul McCartney.

La revelación oficial del cartel iba a ser cerca de las 14:00 horas de este jueves; sin embargo, a la organización del Corono Capital no le quedo de otra más que adelantar la revelación, pues Toto, pues la agrupación famosa por “Africa”, filtró en sus redes el cartel completito, siendo considerada como una banda de héroes sin capa y sin temor al éxito ni a la funa corporativa.

el corona capital siempre trae pura calidad 👏🏻 pic.twitter.com/p8UeEgtMA5 — MrWhite (@MrWhite5678) June 19, 2024

El Corona Capital 2024, el festival de música por excelencia para los amantes del alternativo e indie, se desarrollará en la ya clásica Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antes de que te presumamos a los artistas que podrían formar parte del cartel, vamos a recordarte cómo estuvo la edición del año pasado, el ya lejano 2023: bandas como Blur, The Cure y Alanis Morrisette fueron las que pusieron a bailar a todos los asistentes con su música brit y darks.

El Corona Capital 2024 se va a celebrar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez los días 15, 16 y 17 de noviembre.

Te voy a mandar el cartel del #CoronaCapital pero no lo vayas a filtrar… pic.twitter.com/ys6dRM37kP — Leo Arriaga (@Radiohen) June 20, 2024

Aunque todo mundo celebró que Toto filtró el cartel del Corona Capital 2024, no a muchos les encantó el line up de este año, pues lo considerado un poco “geriátrico” y afirmaron que el año pasado estuvo mejor.

Además de Green Day, Toto y Paul McCartney, se van a presentar artistas como Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, Qotsa, Empire of the Sun, Queen of Stage Age, el legendario Iggy Pop, Cage the Elephant, Beck, Kim Gordon y St. Vincent, entre otros más.

Aquí abajito te lo dejamos completo. La preventa Citibanamex es el 25 de junio a partir de las 2pm.

Cartel completo del Corona Capital 2024