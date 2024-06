'Canceladísimo', Christian Nodal anuncia concierto en Argentina y lo tunden en redes sociales

Las críticas en contra de Christian Nodal no se detienen y menos ahora que el cantante de regional mexicano ha decidido anunciar un próximo concierto en Argentina, a pesar de las duras críticas que ha recibido por parte de quienes viven en el país.

Para nadie es un secreto que Christian Nodal vivió un tiempo en Argentina, cuando era pareja de Cazzu y en los primeros meses de nacimiento de su hija; sin embargo, después de que su casa fue robada, el artista comenzó a planear su mudanza para Miami, dónde viviría con su pareja e hija.

Al final, la relación entre Cazzu y Christian Nodal no funcionó y anunciaron su rompimiento hace un par de semanas, sin sospechar que 15 días después el intérprete de "Cazzualidades" anunciaría un nuevo noviazgo con Ángela Aguilar.

Nodal y Ángela Aguilar sí son pareja Especial

te puede interesar ¿Christian Nodal y Brianda Deyanara estuvieron juntos? Lizbeth Rodríguez revela escandaloso secreto

La repentina noticia generó sorpresa y molestia entre los usuarios de redes sociales, puesto que señalaron que lo más probable era que el artista hubiera engañado a la madre de su primogénita con la hija de Pepe Aguilar.

Nodal anuncia concierto en Argentina

Los argentinos se mostraron molestos por la situación que envuelve a una de sus mayores artistas en la industria nacional y socialmente, se le agregó a "El Forajido" a la lista de "personas non gratas" en el país junto con Peso Pluma.

A pesar de todo, parece ser que a Christian Nodal no le han afectado los miles de comentarios que ha recibido de argentinos en su contra, pues se siente tan seguro que ha anunciado su primer concierto en el país.

Con orgullo, el cantante mostró en sus redes sociales que se presentará en la Movistar Arena el próximo 14 de agosto como parte del Pa'l Cora Tour, su gira musical actual. Este recinto se encuentra en Buenos Aires y los boletos se comenzarán a vender a partir del miércoles 19 de junio.

El anuncio generó varias respuestas por parte del público, quienes destacaron que sigue demasiado presente la polémica, como para no molestarse por la próxima llegada del artista mexicano al país al sur de Latinoamérica.

"Apuesto que este concierto se va terminar de cancelar", "canceladísimo en Argentina", "¿esto es real?? Lo odiamos en argentina jasjsjjs", "No tiene vergüenza", "ni tan loca ni tan tóxica para ir a tu concierto, no gracias", entre otros, son los comentarios de quienes no están nada contentos con el anuncio del próximo concierto del famoso.

Quizás Christian Nodal debería de dejar enfriar un poco las cosas antes de anunciar que regresará a Argentina, ya que al menos en primera instancia, los compatriotas de Cazzu demostraron que la noticia de su próximo concierto en Buenos Aires no les complace.