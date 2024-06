Reviven VIDEO en TikTok del 'plan maestro' de Christian Nodal con Cazzu

La polémica por la situación sentimental de Christian Nodal sigue dando de qué hablar, sobre todo si de declaraciones pasadas hablamos. Su relación con Ángela Aguilar, a unos meses de haberse convertido en papá junto a la cantante argentina Cazzu, no fue bien vista por los usuarios de redes sociales que siguen reviviendo declaraciones anteriores tanto de la hija de Pepe Aguilar, como del intérprete de "No te contaron mal".

"El plan maestro" es uno de esos videos que revivió en Internet, en el cual Christian Nodal parece haber tenido todo calculado, pues declara su deseo de "hacerle un hijo" a Cazzu.

En el video narra cómo es que trazó todo para poder conocer a la cantante y que ella le hiciera caso para sostener una relación sentimental que no tuvo precisamente un final feliz.

¿De qué trata el video del 'plan maestro' de Christian Nodal?

En una entrevista realizada hace tiempo en República Dominicana, Christian Nodal describe cómo es que planeó todo para que Cazzu le hiciera caso y ambos se conocieran para que se diera, posteriormente, una relación sentimental.

Lo que ha llamado la atención de los usuarios de Internet, es que él haya dicho no sólo que tenía este "plan maestro" para contactar a Cazzu después de relacionarse con Belinda, sino también para "hacerle un hijo", de acuerdo a las propias palabras del cantante mexicano.

"Decía 'mamasota, eres mi crush, te quiero hacer un hijo'. Yo le mandé una canción solamente pa' vernos y conocernos y todo eso", dice a la entrevistadora, a quien le dice que el contacto fue por Instagram. Luego que ella respondiera, Nodal narró que le comentó que quería hacer una colaboración con ella para esa canción y que no quería que grabara su parte en Argentina, sino él viajar para conocerse.

"Yo tenía mi plan maestro y le gustó la canción, ni salió, ni la grabamos al final. Entonces ella fue a un show allá en México, en Metepec y yo no podía creer que estaba cantando todas mis canciones, tú la ves toda trapera...", dice Nodal. A la pregunta de si le costó trabajo enamorar a Cazzu, el intérprete de regional mexicano dijo "yo fui a Argentina. Vamos a ser novios, cómo le hacemos. Tú eres artista, yo soy artista, tú andas pa'llá, yo ando pa'cá. Le dije: '¿sabes qué? Yo me voy a ir para allá. Ella no quería ser mi novia, para empezar", declaró.

Cazzu 'era un capricho y lo cumplió', dicen en las redes

En la parte final de este video que se volvió a viralizar en redes sociales, sobre todo en TikTok, Christian Nodal dice que él ya estaba "emperrado" (una manera de decir en Dominicana como en México se dice cuando estás enc*lado).

"Yo le decía 'estoy emperrado' y ella me decía 'vamos lento, vamos despacio. El plan era rentar una casa en el campo, con su gente hacía su álbum y yo hacía mi álbum con mi gente y nos veíamos dentro del día. Yo llego todo intensote. Yo no puedo calmar mi intensidad. No tengo muchos matices entre el blanco y negro, el gris no me gusta, nunca me ha gustado. Es blanco o negro, todo o nada. Y llego y me decía: 'Por favor, tranquilo, y al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía el carro ahí y todo", finalizó Nodal.

En este video, los comentarios son para lanzar fuertes críticas a Christian Nodal, pues aseguran que comenzó a mensajearse con Cazzu cuando todavía tenía una relación con Belinda. Otros más aseguran que la argentina "era un capricho y lo cumplió", además de agregar las teorías de que a Belinda también le pidió ser mamá de sus hijos, sin embargo, ella siempre se negó a esta posibilidad.

