Ángela Aguilar asegura que está aprendiendo a ser una 'buena mujer'

Ángela Aguilar no ha salido del ojo del huracán desde que confirmó su noviazgo con Christian Nodal, pues el anuncio de la relación, desató fuertes rumores sobre una boda secreta en Italia y hasta de un posible embarazo, los cuales la famosa ya se ha dedicado a desmentir por medio de una reciente entrevista.

Fue este lunes que Ángela Aguilar rompió el silencio sobre todo el misterio que rodea su noviazgo con Christian Nodal y aseguró que había más historia que no han contado sobre su amor. Asimismo, pidió que el público les "diera chance", pues tienen 20 y 25 años respectivamente, por lo que asegrua que apenas están aprendiendo las cosas del amor y las relaciones.

En este sentido, Ángela señaló que ella misma está descubriendo de qué se trata ser mujer y en qué consiste ser "una buena mujer". Asimismo, la artista reflexiona sobre la percepción que tiene de ella misma.

En los últimos años, el nombre de Ángela Aguilar ha esado plagado de críticas por parte del público, quienes la han señalado por desafortunados comentarios que ha emitido en sus plataformas. Uno de ello fue cuando dijo que era 25% argentina y el público lo interpretó como malinchismo; otra ola de hate llegó cuando se quiso comparar con Selena Quintanilla.

Ahora, su relación amorosa con Christian Nodal ha sido la causa de la nueva polémica de la hija menor de Pepe Aguilar, sobretodo porque dieron la noticia de su noviazgo un par de semanas después de que el cantante de mariacheño terminara públicamente su unión con Cazzu.

A esto se suman los comentarios donde la cantante de "Inevitable" confiesa que el amor entre ellos "estuvo en pausa", lo que llevó al público a pensar que Nodal jugó con sus últimas parejas, Belinda y Cazzu.

Tras varios días llenos de críticas y negativos comentarios, Ángela Aguilar al fin habló sobre los días que vive actualemente y sobre si misma, pues muchas cosas se han dicho de ella desde que se dio a conocer su reciente relación.

“Creo que es muy bonito poder saber de dónde vienes para saber a dónde vas y yo todavía estoy averiguando a dónde voy. Tengo 20 años, estoy descubriendo qué es el amor, qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia, estoy aprendiendo”, señaló.

Asimismo, señaló que su madre y abuela le han puesto el ejemplo de cómo ser "una gran mujer"; lo cual señala que ya es, aunque detalla que sigue aprendiendo.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio [...] No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.