Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal, tatuador rompe el silencio

Hace un par de semanas, se dio a conocer que Ángela Aguilar se había tatuado algo en la mano, lo cual levantó sospechas entre el público, puesto que asegruaban que la artista podía estar con Christian Nodal en Italia a solo días del anuncio del rompimiento del cantante con Cazzu.

Si bien por lo general es Christian Nodal quien se tatúa en honor a sus parejas, parece que en esta ocasión le tocó a la hija de Pepe Aguilar mostrar su amor por "El Forajido" al tatuarse algo referente al artista, segun lo que revela el mismo tatuador.

Es cierto que Ángela Aguilar no nos ha dejado ver el tatuaje que se hizo recientemente en la mano, lo que ha llenado de especulaciones al público en redes sociales, quienes aseguraban que se trataba de algo referente a su nueva pareja y hasta bromearon al decir que eran unos ojos, como los que llegó a ponerse en el pecho Nodal.

Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal

Ahora, Alessandro Capozzi, tatuador ubicado en Roma, Italia que se viralizó al subir un video donde cantaba junto a la artista mientras la tatuaba, ha roto el silencio y habló de la pieza que se puso la cantante de 'Qué Agonía', al asegurar que sí es algo referente a su nueva pareja.

Capozzi aseguró que Ángela Aguilar se habría tatuado las iniciales de Christian Nodal, una noticia que dejó perplejo al público, pues es una evidencia más de que la relaicón entre los dos "recomenzó" con todo después de que el intérprete de "Botella tras botella", terminará su noviazgo con la madre de su primera hija, la argentina Cazzu.

"Una C y una N, vamos a ver si Christian se hace las iniciales de Angela áhora", dicen en el video de redes sociales que rápidamente ha llamado la atención del público. Asimismo, confirmó que el anillo con la piedra grande que tiene la joven sí se lo dió su novio.

"Entonces si eran amantes", "neta ya me duele la cabeza de lo que sacan día a día , ya mañana nacerá el bebe y pasado bautizo", "hace todo lo que hicieron sus exs" y "todo en menos de dos semanas"; son algunos de los mensajes en redes sociales sobre el tatuaje y el resto de los rumores que rodean la relación ce los famosos.

Ángela Aguilar no nos ha mostrado por completo la mano que se tatuó, aunque hace un par de días, tras el estreno de su nueva canción "Gotitas Saladas, subió un video donde invitaba a escuchar el tema y al final, mandaba un beso. En ese momento, se puede ver, además de los anillos, lo que parecieran ser unas iniciales, aunque no se aprecia muy bien si en efecto, son una C y una N.

La mano tatuada de Ángela Aguilar. Especial

La polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal por su relación no deja de dar motivos para especular, pues ahora, se dice que la artista está embarazada y espera un bebé del cantante de regional mexicano, motivo por el que aseguran que Pepe Aguilar, está feliz con la union de los artistas,