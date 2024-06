Ángela Aguilar confiesa que espía gente desde una cuenta falsa y la critican: 'mosca muerta'

Ángela Aguilar lo único que está haciendo es hundir más la carrera que su padre Pepe Aguilar intentó crearle, pues sumado a su polémica relación con Nodal por la cual la están llamando la “nueva Karla Panini”, la cantante que se dice argentina confesó que tiene cuentas falsas en las redes que usa para espiar y stalkear a la gente.

Cabe recordar que a nadie le pareció el momento en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal se besaron en uno de los conciertos del cantante, pues los tacharon de cínicos, tóxicos, malos mamantes y de cantantes mediocres.

Ahora, volvió a salir a la luz una polémica entrevista que Ángela Aguilar ofreció a una revista de belleza, en la que la muy cínica confesó que tiene cuentas falsas para stalkear a la gente que la tiene bloqueada o que simplemente no la quieren o por lo nefasta que es.

En esa charla, la nepo baby de Pepe Aguilar dijo toda orgullosa que ella hacía uso de cuentas falsas para espiar gente, lo cual fue criticado por los fans.

Dicha conversación hace apenas un par de meses, cuando la joven acudió para hablar más sobre ella luego de que recibiera 'hate' constantemente por parte de los usuarios, pues muchos le habían sugerido mejorar su relación con la audiencia.

"Por eso existen los Finstas, ok, para que la gente no sepa a qué te estás metiendo... fake insta, yo tengo uno", reveló toda orgullosa la cantante que no es tan argentina como Cazzu, la madre de su hijastra.

Por ello mismo, los fans no dudaron en criticar a Ángela Aguilar y sus actitudes nefastas, diciéndole cosas como las siguientes: "Ohh!! Ángela tiene fake insta?? De las cosas que uno se entera", “bien mosquita muerta la Ángela, no la crio bien su papá”, "'Todo se puede en la vida... excepto la gente que está casada' hahahah bien caradura la cusca :v", "Mustia!!!! Toda la familia Aguilar son así de chapulines", “es que justo es como las que le gustan a los Nodales: mustias pero bien pirujonas”, y "De lo peor! jamás me ha caído esta mujer".