Christian Nodal es declarado persona non grata en Argentina junto a Peso Pluma: ¿Qué significa?

En Argentina ya no es sólo a Peso Pluma al que, quizá, ya no pueden ver ni en pintura. Ahora se suma Christian Nodal a su lista de personas no deseadas luego de haber terminado su relación con la cantante Cazzu, a tan sólo unos meses de haberse convertido en padres de la pequeña Inti.

Si bien ya los fanáticos de Nicki Nicole no toleraban la imagen del mexicano Peso Pluma, ahora cuestionan la de Christian Nodal, quien dio a conocer recientemente su romance con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar.

Fue entonces que ambos cantantes fueron declarados personas non gratas en Argentina, pero ¿esto qué significa? ¿Ya no podrán presentarse en ese país? Aquí te contamos.

¿Qué significa ser persona non grata?

Generalmente esta figura se usa en derecho internacional y se utiliza cuando un país busca expulsar a algún diplomático de otro estado que se encuentra en su territorio. Ser persona non grata es cuando se declara a la persona como no aceptable para el país, y por lo tanto, el otro estado debe retirar a su embajador o al diplomático non grato.

De acuerdo al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establecido el 18 de abril de 1961, se refiere lo siguiente en cuanto a persona non grata:

"El Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión comunicar al Estado acreditante que el Jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona “non grata” o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada “non grata” o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor".

¿Entonces pueden o no presentarse en Argentina?

Todo este revuelo sobre si Christian Nodal y Peso Pluma fueron declarados personas non gratas en Argentina, lo causó una tiktoker que acusó a los cantantes de ser violentos con las mujeres argentinas, específicamente en estos dos casos, luego de las relaciones entre estos intérpretes y Cazzu y Nicki Nicole, respectivamente.

Además de afirmar que "los mexicanos son los peores", acusó que "se metieron con nuestras mejores reinas de lo urbano, que son Nicki Nicole y Cazzu".

Sobre si esto representa que tanto Peso Pluma como Christian Nodal no puedan presentarse en Argentina esto es falso. Fueron declaradas como non gratas por la tiktoker, por lo que no tiene validez alguna en cuanto a pisar territorio argentino.

