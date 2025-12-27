Valor sentimental, el retrato de un director de cine que es torpe como padre

Tras su exitoso paso por prestigiosos festivales cinematográficos como los de Cannes, Toronto, San Sebastián, Locarno y Morelia, Valor sentimental llegó desde el pasado jueves a la cartelera mexicana. Su historia se centra en un conocido cineasta que busca a una de sus hijas para ofrecerle un papel en su siguiente película, aunque está distanciado de ellas; tras la negativa de la chica, el realizador acude a una joven estrella de Hollywood para darle el personaje.

El Dato: El reparto de Valor sentimental está integrado por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith.

La trama sirve para explorar las relaciones familiares rotas y las formas misteriosas en las que éstas pueden llegar a componerse.

El experimentado actor sueco Stellan Skarsgård le da vida a Gustav, el director que no tiene claro cómo llevar su paternidad. En entrevista con La Razón describió a su personaje como una persona “realmente incompetente y muy torpe como padre. Intenta encontrar la manera de comunicar su amor a sus hijas, pero no puede y dice cosas inapropiadas, aunque es gracioso, puede hacer que te rías y al mismo tiempo provoca que sientas lástima por él”.

El famoso, quien visitó México con motivo del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), resaltó una contradicción muy relevante para la historia, pues que este personaje, como artista, “es muy capaz de mostrar emociones con delicadeza y sutileza, pero no puede hacer eso en su relación con sus hijas”.

120 minutos dura la película noruega de comedia dramática

Del mismo modo, explicó que el protagonista “está obsesionado con su arte y tiene que estarlo para ser bueno”, pero esto genera que no esté comprometido con su familia no pueda tener un vínculo fuerte con sus hijas. “Esto es un problema de base para él porque es incapaz de hacerlo y está triste por ello, él simplemente no entiende por qué no puede ser un buen padre”, agregó.

Con su actuación, Skarsgård crea un personaje entrañable, a pesar de su torpeza y sus errores, quien ve el mundo a su manera y no puede darse cuenta de sus desatinos. Sobre esto, el intérprete puso de ejemplo una escena en la que su personaje regala en su cumpleaños a su nieto películas de culto que no son precisamente aptas para un niño.

“Él tiene absolutamente claro por qué son películas hermosas y no entiende por qué la madre del niño decide que es mejor esconderlas por un tiempo; él se encuentra en una especie de colisión entre mundos distintos [el del arte y el cotidiano] y parece que nunca podrá encontrarse en ellos con sus hijas, pero, al mismo tiempo, hay escenas en las que se nota que sí pueden conectar”, compartió.

La cinta, elegida por Noruega para buscar una nominación al Oscar en la categoría de Película Internacional, seguramente será protagonista en la cercana temporada de premios a lo mejor del cine y ha representado también una experiencia muy grata para Stellan Skarsgård. El histrión recordó su experiencia en el rodaje: “Teníamos toda la libertad del mundo en el set y todos en el elenco nos pusimos al mismo nivel para ser capaces de jugar el mismo juego y así poder interpretar la misma película, fue genial”.

Igualmente habló de los posibles paralelismos que algunos notarán al ver Valor sentimental entre su carrera en la actuación y la carrera como director del personaje que interpreta en esta ocasión. “No reflexiono sobre mi pasado como actor porque en cierto modo es inútil, he hecho películas buenas y otras muy malas, y absolutamente todas son igual de importantes en mi carrera porque incluso sin las malas no sería quien soy”, expresó.

Para terminar, comentó que con esta cinta contribuye a contar una historia que puede hacer sentir algo a las personas de todas las generaciones y todas las culturas, y que para él eso es fantástico.