¿Ángela Aguilar repite la historia de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, al andar con Christian Nodal?

Ángela Aguilar sigue causando polémica en redes sociales por su noviazgo con Christian Nodal, en redes sociales aseguraron que la cantante está repitiendo la historia de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, al quitarle el novio a Cazzu, con quien el mexicano tiene una hija.

Los usuarios de Internet recordaron la historia de Flor Silvestre y Antonio Aguilar y señalaron que la hija de Pepe Aguilar está siguiendo el mismo patrón que sus abuelos, pues aseguraron que Flor Silvestre dejó a su marido con hijos para andar con Antonio Aguilar y casarse con él.

“Ángela Aguilar no es la única que tiene un escándalo en su dinastía. Su abuela Flor Silvestre causó polémica al abandonar a sus primeros hijos y ex Paco Malgesto por irse con Antonio Aguilar. Por eso Ángela no ve mal que Nodal abandonara a su hija sola con Cazzu, lo ve normal” escribió un usuario en Facebook.

Entonces este comentario desató la polémica y el interés por conocer cómo fue la historia de amor de los abuelos de Ángela Aguilar.

Así fue la polémica historia de amor entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar

Flor Silvestre se casó tres veces, la primera fue en los años 40, pues se unió en matrimonio con Andrés Nieto, con quien tuvo una hija llamada Dalia Inés Nieto Jiménez, Flor dio a luz un 27 de febrero de 1948 en Argentina cuando se encontraba de gira artística.

Posteriormente se separó de él y se casó con Paco Malgesto, con quien tuvo dos hijos: la actriz Marcela Rubiales y Francisco Rubiales jr, quien trabaja en la industria del doblaje.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre Foto: Especial

Se dice que se separaron porque Paco se metió con la hermana de Flor Silvestre, además de que la actriz sufría de maltrato físico y emocional, por lo que el hombre le impidió ver a sus hijos.

Así que Flor Silvestre los veía a escondidas, en ese momento conoció al hombre que ella misma calificó como el amor de su vida, Antonio Aguilar, quien la apoyó en el proceso legal y le ayudó a recuperar a sus hijas, a quienes crió como sus propias hijas.