Corona Capital: The Cure cura a sus fans y presenta nueva canción

Con 47 años de carrera en su haber, la banda inglesa formada a mediados de los años 70, The Cure, regresó al fin a nuestro país tras su último concierto en Ciudad de México en el año 2019 y esto causó una gran alegría en sus fans mexicanos, quienes acudieron fielmente al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el último día del Corona Capital.

MÁS INFORMACIÓN The Cure cierra el Corona capital con un melancólico show

El rock gótico-alternativo con toques de post punk y new wave comenzó de manera lenta y el primer tema en provocar un grito eufórico en los asistentes fue la balada "Pictures of You" con un Robert Smith dando lo mejor de sí y a quien ya se le notan los años que, sin embargo, no le han impedido que siga siendo un maravilloso frontman.

"Lovesong" puso a todos a cantar "I will always love you", esta canción marcó uno de los mejores momentos de esta memorable presentación. Acto seguido, en vocalista presentó un nuevo tema, titulado "And Nothing Is Forever", porque sí, todavía tendremos más The Cure, ya que no para a pesar de aparentemente ya haber logrado todo lo que podía hacer en la música.

Directamente desde uno de los mejores soundtracks de los 90, el de The Crow, sonó "Burn", a la que le siguió "Fascination Street", siguiendo así con la misma atmósfera sonora oscura. El sonido evolucionó más a lo agridulce y cuando más gente llegaba para llenar las zonas cercanas del escenario, entonces tocaron "In Between Days".

Con prácticamente todos cantando "show me, show me, show me" se vivió una fiesta escuchando la bonita "Just Like Heaven". Otras canciones que encendieron a los asistentes fueron "Play For Today" y "A Forest", las cuales le regresaron la atmósfera oscura al concierto.

"Shake Dog Shake", "From the Edge of the Deep Green Sea" y "Endsong" marcaron una pausa y luego la música en directo continuó con "Lullaby", la emblemática "Friday I'm in Love" y otras canciones, hasta llegar a la cereza del pastel con la esperada "Boys Don't Cry".

The Cure nos regaló una actuación digna de una banda con su larga trayectoria, superó las expectativas y nos llevó por un impresionante viaje en el tiempo con su música.

FGR