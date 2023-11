The Cure cierra el Corona capital con un melancólico show

La clausura del Festival Corona Capital 2023 estuvo a cargo de una de las bandas más icónicas en la historia de la música: The Cure. Pasadas las 22:30 horas, la agrupación encabezada por Robert Smith arribó al escenario principal y de inmediato los más de 85 mil fans que se dieron cita ayer comenzaron a gritar y aplaudir.

Mientras Robert recorría de lado a lado el escenario, el resto de la banda británica comenzó a ejecutar la preciosa y melancólica “Alone” y después, el primer hit que provocó aplausos y gritos fue “Pictures of You”.

Rober Smith, la noche de ayer, en el escenario principal del festival. Fotos: Chucho Contreras

Robert Smith salió a escena con su vestuario en color negro compuesto por camisa de manga larga, pantalón de mezclilla y una playera con estampado de lo que perecían ser catrinas, además de su cabello acomodado como telarañas y su ya conocido maquillaje.

Momentos después y ya entrados en el show, comenzó la melodía bella del bajo de Simon Gallup de “Lovesong” y después los primeros versos, mismos que fueron coreados por todo el público. “A Nothing is Forever” y “Cold” continuaron con la velada.

Suki Waterhouse presumió su embarazo en su show. Fotos: Chucho Contreras

Después, el inconfundible intro en batería de Jason Cooper y la línea de bajo acompañando sonaron con “Fascination Street”, instantes después vinieron “Push” e “In Between Days”.

Hasta el cierre de esta edición la banda interpretaba su éxito “Just Like Heaven” y faltaba poco más de una hora de concierto. Cabe destacar que estuvo ausente Roger O’Donell en el teclado.

Por otra parte, el dúo británico The Chemical Brothers arribó al escenario cerca de las 22:00 horas, colocándose detrás su enorme torre de sintetizadores y entonces la fiesta y el delirio visual con “Go”. Al ser un proyecto de música electrónica, su show consiste más en mezclar sus canciones y no en un formato “tradicional” pieza por pieza, por ello con gran maestría colocaron de manera pulcra sin sentir el cambio “Do It Again”, “Get Yourself High” y “MAH”.

Apenas llevaban 15 minutos de presentación y la gente ya había entrado en total ambiente bailador, y entonces las emociones detonaron cuando comenzaron a escucharse las primeras vocales de “Hey Boy, Hey Girl”. Las personas comenzaron a gritar y a entonar el coro pegajoso “Hey girls, hey boys, superstar DJ’s, here we go”, para después convertir todo el espacio en una gran pista de baile. Continúo con piezas como “Swon”.

Noel Gallagher, ayer durante su presentación. Fotos: Chucho Contreras

Como ya es costumbre, The Chemical Brothers acompañó cada pieza musical con visuales alucinantes basados en modelos de seres humanos trazados con formas geométricas y que bailaban al ritmo de los beats. También se proyectaron imágenes de personajes sacados de una novela de ciencia ficción y que provocaron que el público alucinará.

Desde el centro del escenario donde rodeados comandan toda la actividad, el dúo siguió con la mezcla siguiente de “Star Guitar”, “Got Keep On”, “Wide Open”, “Under the Influence” y “Free Yourself”, fueron las canciones que dieron continuidad a la fiesta en la que se convirtió el escenario Vans.

La gente también fue testigo de la presentación de Noel Gallagher’s High Flying Birds, proyecto del fundador de Oasis, el cual surgió a raíz de la ruptura la agrupación originaria de Manchester. Un año antes Liam Gallagher también estuvo presente en el festival otorgando un show bastante especial para los amantes de Oasis, ya que su setlist estuvo repleto de canciones de esta banda.

En esta ocasión, el hermano mayor hizo un repaso por su discografía más reciente ofreciendo canciones como: “Pretty Boy”, “Open the Door, See What You Find”, “Easy Now” y “Council Skies”.

Luego dió paso a los momentos más laureados por la gente ya que el interprete ejecutó canciones de Oasis como “Going Nowhere”, “The Importante of Being Idle” y “The Masterplan”.

The Chemical Brothers ofreción un poderoso espectáculo. Fotos: Chucho Contreras

La noche siguió avanzando y con ello las gargantas de los asistentes se desgastaron un poco cuando entonaron al mismo tiempo que Noel “Little by Little” y “Live Forever”.

La jornada previamente contó con la presencia de The Breeders, encabezado por la bajista de Pixies, Kim Deal, junto a su hermana Kelley Deal, Josephine Wiggs y Jim Macpherson.

La agrupación con estilo totalmente noventero de rock alternativo provocó que una marejada de personas se arremolinaran en el escenario Corona para disfrutar de la primera canción “New Year”. La primera ovación llegó cuando entonaron su éxito “Cannonbal”.

Se pudieron escuchar canciones cómo “Do You Love Me Now?”, “No Aloha”, “Drivin’on 9”, “Divine Hammer” y “Saints”, en la cual la cantante Feist subió al escenario para colaborar con The Breeders. También figuró “Giagantic” canción original de Pixies.

Kim Deal, de The Breeders sorprendió con su número. Fotos: Chucho Contreras

Más temprano, en el escenario Viva Tent, la banda británica Ladytron durante 40 minutos entregó un combo de canciones que hicieron que todo el público comenzara a bailar. Entre los temas que se pudieron escuchar figuraron: “City of Angels”, “Deadzone” y de “Internacional Dateline”, librando algunos contratiempos técnicos cerró con “Destroy Everything You Touch”.

Para las seis de la tarde, el sol se comenzaba a ocultar y la cantante canadiense nominada a los premios Grammy Feist enamoró con su estilo indie-folk.