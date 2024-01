Critican a Aleks Syntek por confesar que se ligó a su esposa cuando era menor de edad: "La vio chavita"

Se viralizó recientemente un clip en el cual Aleks Syntek revela haber ligado con su esposa Karen, hermana de Ingrid Coronado, cuando ella era una menor de edad; la noticia sorprendió a la audicencia debido a que el artista en su pasado ha tenido una fuerte polémica que al día de hoy le afecta, cuando habló con un joven británico y trato de coquetearle en secreto, pero tras ser expuesto por el mismo, se retractó al decir que se trató todo de una broma.

El video viene de una plática entre el compositor, su esposa y su cuñada, Ingrid Coronado. Los tres hablan de la relación de la pareja y de un momento a otro Syntek revela que al conocer a Karen, ella era menor de edad e incluso reveló que su tema, lo que tu necesitas, fue escrito en referencia al tema

¿Que? 😳 ¿Me quieres decir que es una historia más, donde una persona mayor de edad se “liga” a una menor? 🤔 pic.twitter.com/fAt2xkyY9Q — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 21, 2024

¿"Tú Necesitas" habla de "ligar" con una menor de edad?

El cantante reveló que el tema "Tu Necesitas" habla de su primer encuentro con su esposa Karen. Menciona que la conoció en el antro llamado Bulldog, ubicado en la Ciudad de México y señala que la joven había entrado a pesar de que por su corta edad aún no lo tenía permitido, gracias a que iba acompañada de su hermana.

El artista aclaró además que el público suele cantar mal el tema, puesto que asegura que en la letra dice "al parecer me quedaré un poco más" y no "al parecer te daré", lo cual señala que da otro tono a la letra.

A pesar de ello, el público ha señaladp otros aspectos de la letra que delatan que no se trata de un inocente encuentro, ya que señalan la parte que dice "Y yo que no tengo buena suerte, me llegó la hora de enseñar". El público no ha evitado habalr del episodio del "cute british boy", cuando fue acusado por tratar de coquetear con un menor de edad.

"También le gustan los pequeños de Inglaterra vdd", "siempre dio grima, ahora da mas aún" y "osea que SÍ la vio chiquita" son algunos de los comentarios contra el artista. A pesar d eello, hay quienes lo definedel al señalar que en esa epoca era normal que hubiera una gran diferencia de edad en una pareja.

¿Cuántos años de diferencia se lleva Aleks Syntek con su esposa?

Durante la misma entrevista, hablan de la diferencia de edad entre ambos y la mujer asegura que su esposo tenía 23 años cuando ella tenía 15; por ello se llevan ocho años. Syntek señala que siente que a Karen la ha conocido en vidas pasada, por lo cual le ha dedicado también temas como "Más de 1000 años".