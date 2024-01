Exigen que corran a Aleks Syntek de 'La Voz Kids' por su escádalo del 'cute british boy'

Aleks Syntek es actualmente uno de los coaches de la versión colombiana de “La Voz Kids”, cosa que a nadie tiene contento, pues su escándalo con el “cute british boy” no se olvida y están exigiendo sea retirado del show.

Cabe recordar que fue en el 2018 cuando un joven inglés de 17 años acusó a Aleks Syntek de acoso, pues le mando mensajes diciéndole “lindo” (cute) y “sexy”. El muchacho ventiló los mensajes de Syntek, quien además lo quiso impresionar con fotos de conciertos.

Obviamente todo mundo señaló a Alex Syntek de pedófilo y unos días después, el joven volvió a subir otro video en el que contó que el famoso intentó gaslightearlo diciendo que esa conversación unca había ocurrido y que además quería destruir su carrera.

“Hola viejo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo, pero obviamente fue un chiste inocente y me disculpo, yo tengo una familia, dos hermosos hijos y una adorable esposa, a los que estás poniendo en peligro, puedes destruir una familia feliz con lo que has posteado en tus historias, si eres una buena persona o un buen ser humano debes borrar los mensajes que me involucran…", le escribió Alex Syntek.

Ahora, en las redes colombianas están exigiedndo que el cantante mexicano sea despedido de “La Voz Kids, pues consideran ineducado que esté en el programa por su polémica con el joven inglés.

En uno de los videos en contra de Syntek, una joven de nombre Nasle asegura que no es para nada buena idea la contratación de Syntek en un programa repleto de niños: "Pregunta seria, quién fue el productor, quiero saber su nombre en este momento, que se le ocurrió que era una buena idea poner a Aleks Syntek en 'La Voz Kids".

"Acaso ya se nos olvidó lo que pasó con los 'cute british boys'? "No me parece buena idea tener a Aleks Syntek cerca de infancias y menos donde él es como el mentor. Ahora sí quiero que salgan los de 'protejan a los niños, protejan a los niños, ¡protejanlos!", añadió.

Como era de esperarse, la gente exigió el despido de Syntek con comentarios como: "Ontan los de 'Con mis hijos no te metas'? o todo era bait", "No fuera una Drag Queen dando clases en escuelas, porque se atacan todos", "Real creo que muchos no saben de sus gustos, siempre que se lo digo a alguien se sorprende y les tengo que explicar", "Ojalá este tiktok se haga viral, muy bien dicho amiga" y "@La Voz Kids México deberían de quitarlo".