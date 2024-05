Critican a Eiza González por decir que no siente 'amor de los mexicanos': ¿quieres un templo o qué?'

Eiza González está siendo severamente criticada en redes sociales, pues la famosa afirmó que no siente el amor de los mexicanos hacia ella, cosa que los connacionales no soportaron y se pusieron a despotricar en contra de ella.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, Eiza González fue criticada por presuntamente haber sido racista con el actor nigeriano-estadounidense Babs Olusanmokun, pues supuestamente no querer saludarlo en la alfombra roja “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, e ignorarlo para irse a platicar con Henry Cavill.

El vestido de Eiza González para #MetGala2024, diseñado por Del Core, está inspirado en la orquídea vainilla, que es endémica de México. Dice Daniel Del Core que se imaginó la apertura de la flor como en un lapso de tiempo y ese momento fue lo que intentó capturar. pic.twitter.com/n2PJSf4gwW — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) May 8, 2024

La famosa salió a negar las acusaciones en su contra y afirmó que ella y el actor eran muy buenos amigos: "Buen intento para tratar de destruir la integridad de una persona. Babs es tan amigo que llegamos juntos al evento. Este video de 3 segundos es nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando, ambos lo felicitamos por su bebé. Babs y yo llevábamos 30 minutos juntos ahí".

Ahora, Eiza González generó polémica por una entrevista que le dio a “Despierta América” durante la MET Gala 2024, en donde deslumbró con su vestido primaveral. En las breves declaraciones, la artista que aseguró que no siente que el público mexicano la apoye como a ella le gustaría.

no te pierdas: Eiza González y Mario Casas son captados besándose apasionadamente (VIDEO)

Eiza Gonzalez reina legítima de México!! pic.twitter.com/GpcDSZdiE8 — lefty • 🩰🎬 (@leeefttt) May 6, 2024

“Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, pronunció Eiza González, des tanto la furia de los internautas.

“Uuuta, ps que quieres? Que te alcemos un tempo o te pongamos una iglesia?”, “pues tampoco es que seas acá una chingona como Belinda eh”, “limosnera y con garrote” y “bájale a tu narcisismo Eiza, tampoco cambias al mundo con tus series”, le dijeron.

Y, como era de esperarse, también salió la gente que solapadora a defender a Eiza González de las críticas, señalando que quien no la ama es una horrible ‘persona.