Daniel Sosa perdona a Ricardo O'Farril por difamarlo, pero sigue muy enojado: 'Me lastimó'

El comediante Daniel Sosa se pronunció sobre las acusaciones y ataques que le hizo Ricardo O’Farrill como parte de su brote psicótico.

Daniel Sosa asistió al programa Pincky Promise en el que aseguró que ya perdonó a Ricardo O’Farrill, pero aseguró que sigue enojado con él por haberlo acusado de abuso y de supuestas amenazas de muerte.

“Es la persona por la cual yo empecé a hacer comedia y hoy que está mucho mejor es una especie de paz en mi corazón, por más cosas que haya hecho no deja de ser una persona que fue importante para mí. Le agradezco mucho la disculpa eso habla de que está en un momento consciente y lúcido”, señaló el comediante.

Daniel Sosa dice que Ricardo O’Farrill lo lastimó con sus declaraciones

Daniel Sosa indicó que Ricardo O’Farrill lo lastimó mucho con sus comentarios, además de que recordó que recibió muchas amenazas en redes sociales.

“Estoy muy enojado porque lo que hizo no se me hizo justo. Dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante, hoy entiendo de donde viene, no era él. Me lastimó mucho, me afectó, me decían cosas horribles en redes sociales. La disculpa de Ricardo se le agradece, pero con el corazón en la mano yo perdono a Ricardo porque no era consciente de eso”, dijo.

Daniel Sosa dijo que sí la pasó mal, pero espera que Ricardo O’Farrill siga recuperándose, tras este episodio que vivió.

Asimismo, el comediante mencionó que no quería hablar del tema anteriormente por respeto a la familia de Ricardo O’Farrill, ya que él aprecia mucho a la mamá del standupero.