Daniela Parra anuncia que venderá tamales y alcancías para apoyar a Héctor Parra en la cárcel

Héctor Parra tendrá que cumplir una condena de 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores hacia su hija Alexa; sin embargo, su otra muchacha, Daniela, hará todo lo posible para que su progenitor tenga justicia.

Ante ello, Daniela Parra anunció que venderá tamales y alcancías para apoyar económicamente al actor el tiempo que pase tras las rejas.

*Hector Parra* estará 10 años 6 meses en prision por corrupción de menores.

¿En verdad se trata de un delincuente o hubo tráfico de influencias? En un país como Mexico TODO es posible

Lo siento por *Daniela Parra* cuya lucha ha sido en balde pic.twitter.com/udEBv0qFj6 — cloudy 🌧🎈 (@Nubiap38) May 26, 2023

Así lo dijo durante un live que hizo en sus redes, espacio en el que también habló de un evento que un youtuber hizo para ayudar a Héctor Parra.

“Les agradecí profundamente, pero le dije que no había autorizado eso, que nadie me había preguntado nada. Y bueno, después de que les dije que no había autorizado, les agradecí profundamente que hayan querido apoyar esta causa, se los agradecí con el corazón”, dijo.

“No es un problema con el comunicador, con su equipo, ni con nadie”, agregó Daniela Parra, a lo que añadió que le llegaron mensajes diciendo que ya no quería recibir ayuda.

“¡Claro que no! De hecho, es todo lo contrario, nosotros estamos haciendo de todo”, replicó para en seguida anunciar su “vendimia”:

“Justo ahorita estamos haciendo muchos tamales para ponerlos a la venta, para hacer una venta especial de tamales como ya lo hemos hecho, y también para vender alcancías. Eso es lo que creo que a ellos no les gustó, por eso están diciendo lo que están diciendo”, explicó Daniela Parra.

“Son ventas de tamales, ventas de alcancías, que no solo me ayudan a mí, también ayudamos a personas dentro de la cárcel”, agregó.

Daniela Parra se dio cita para encabezar la marcha en apoyo a su papá Hector 'N' y exigir justicia en su proceso legal.



📸: Alex Isunza y Juan Pablo Méndez pic.twitter.com/key6DPB6NE — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 24, 2023

“Y los tamales, mucha gente que ha querido donar y que no está aquí, me ha pedido ‘Dani, te compro 20 tamales y dónalos a las personas que no tienen nada que comer’, y esas son las formas en que me gusta ayudar, que sea una cadena de favores”, abundó Daniela Parra.

Finalmente, la hija de Héctor Parra le sentenció a sus seguidores que, si realmente quieren ayudar al actor, que lo hagan bien y como una cadena de favores, y que no busquen sólo hacer show.

“Recordarles que no es que no queramos ayuda, en realidad es cuando más necesitamos, pero por eso todo este mes, cada fin de semana, vamos a hacer tamales con causa, vamos a estar vendiendo tamalitos, las alcancías y haciendo más cosas que ayuden a otras personas. Ese evento, como lo trataron de hacer, no estuvo padre”, concluyó.