Hija de Héctor Parra graba a repartidor robando la despensa que le iba a llevar a su papá a la cárcel

Daniela Parra, la hija del actor Héctor Parra, denunció en redes que un repartidor se robó la despensa que tenía que llevarle a su papá a la cárcel y además grabó el momento en el que el sujeto cometió el hambriento crimen.

En un video que compartió en sus redes, Daniela Parra contó que incluso el repartidor la bloqueó cuando le reclamó el crimen que había cometido.

“Hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen favor de llevársela. Como no puedo moverme fácilmente pedí un Rappi para mandárselo, me dijeron que ya estaban ahí, y pues me robaron. Me robaron toda la despensa de mi papá”, inició Daniela Parra.

“Le mandé mensaje al repartidor, le marqué, ya levanté obviamente denuncia en Rappi pero no pasa nada. Le mande mensaje, muy políticamente, le dije que por favor regresara las cosas, le dije que lo que estaba haciendo era un delito, que me estaba robando, ya me bloqueó”, lamentó.

Por si fuera poco, Daniela Parra compartió los videos del repartidor llegando a su destino, lugar en el que fingió demencia pues se fue sin entregar nada.

“Tengo los videos donde se ve que llega al domicilio y no se baja y no entrega nada, entonces por favor ayúdenme a mandarle mensaje a que sólo regrese la bolsa y ya por favor”, concluyó Daniela Parra.