Acusan a integrantes de La Factoría de ahorcar y matar a un perro; así respondió la agrupación

Los integrantes de la agrupación La Factoría fue acusada en redes sociales de ahorcar y matar a un perrito de raza bulldog inglés. Sin embargo, la banda ya se pronunció al respecto y emitió un comunicado sobre el caso.

En redes sociales se difundieron imágenes en las se puede ver a un perrito bulldog inglés que está colgado de su correa y de acuerdo con la información los hechos ocurrieron en Puebla.

La Factoría emitió un comunicado en el que se deslinda de la muerte del perrito y señalan que ellos no han estado en México desde hace varios años, sino que residen en Colombia.

“Expresamos que no tenemos ningún vínculo con los hechos acontecidos en México con la mascota que desafortunadamente falleció. No pisamos territorio mexicano desde hace muchos años. La factoría tiene su centro de operaciones y residencia en Colombia. La noticia que corre por las redes sociales relacionada con maltrato animal de parte de integrantes de La Factoría no guarda ninguna relación con esta cuenta y nuestra agrupación. No vivimos en México”, se lee en el comunicado.

Asimismo, La Factoría lamentó el fallecimiento del perrito por maltrato animal.

Fiscalía de Puebla investiga maltrato animal del perrito

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una investigación tras la muerte de un perro de raza bulldog inglés, que falleció por ahorcamiento.

La dependencia confirmó la muerte del perro y señaló que el reporte fue atendido por el Instituto de Bienestar Animal (IBA), que "puntualmente brindó asesoría a los reportantes".

Según versiones de los vecinos y de usuarios de redes sociales el perrito pertenecía a los integrantes de La Factoría, pero la agrupación lo desmintió.