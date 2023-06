Sergio Mayer dice que ha recibido amenazas tras sentencia de Héctor Parra: 'Hice lo correcto'

El actor y bailarín Sergio Mayer señaló que ha recibido amenazas, luego de que se dio a conocer la sentencia de Héctor Parra, quien fue condenado a 10 años y seis meses por corrupción de menores contra su hija Alexa Parra.

Sergio Mayer ofreció una entrevista a medios en donde señaló que su familia teme por su seguridad y que incluso una de sus hijas le pidió contratar escoltas ante las amenazas que han recibido en redes sociales.

“He sido víctima de ataques, de mentadas, también mis hijas, mi esposa, Antonia no quería venir, porque en sus redes la han atacado, la han criticado y la han amenazado igual que a mí y me han dicho cosas de mis hijas tremendas”, explicó Sergio Mayer.

¡Sergio Mayer revela que ha recibido amenazas y acoso hacia su familia por la sentencia de Héctor "N"! 😱🚨📺 #VLA #VengoAlegrePara pic.twitter.com/B86pG3FU70 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 30, 2023

“Antonia me dijo ‘papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas?´ y dije ‘¿por qué?’, ‘Por todas las amenazas que nos están haciendo’ porque ahora resulta que un pederasta sentenciado ahora es la imagen de la injusticia, fíjense el mundo tan loco y tan pen… en el que estamos viviendo”, mencionó el actor y exdiputado.

Sergio Mayer aseguró que no tiene miedo porque él hizo lo correcto y aseguró que la gente tomó a un pedófilo como estandarte de injusticia.

“Aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país y me siento muy orgulloso de lo que hizo Alexa, de lo que generó, porque le dieron con todo y la siguen atacando, eso es no tener madre, seguimos desacreditando a la mujer, pero ya hay una sentencia y si quieren seguir creyendo esas historias, adelante, cada quien es libre de expresar y creer lo que quieran”, comentó el actor.

Sergio Mayer fue cuestionado porque durante una entrevista se dejó ver en ropa interior, precisamente al hablar del caso de Héctor Parra, y aclaró que en su casa sí anda en ropa interior, pero que no acosa a sus hijas.

“Me encueré durante 10 años en ‘Sólo para mujeres’, salí en calzoncillos … ahora falta que no pueda andar en ropa interior en mi casa, pero yo no acoso a mis hijas, ni las toco ni las molesto ni hago corrupción con ellas entonces hay una gran diferencia”, dijo Sergio Mayer.