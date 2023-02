Danilo Carrera de El Amor Invencible dice que su novia es de la realeza y se burlan de él en Hoy (VIDEO)

El actor Danilo Carrera fue al programa de Hoy a promocionar el estreno de la telenovela El Amor Invencible y ahí habló de su nueva novia y aseguró que es una princesa real con título de nobleza.

Todo sucedió porque a Angelique Boyer, quien es la protagonista de El Amor Invencible aseguró que su novio Sebastián Rulli la apoyó mucho para este proyecto y que incluso la fue a visitar de sorpresa al foro de grabación.

Entonces Arath de la Torre le preguntó a Danilo Carrera que cuándo va a presentar formalmente a su novia nueva, a lo que dijo que pronto lo haría público, pero que por el momento él y su pareja quieren mantener su relación alejada de los medios.

Danilo Carrera señaló que Angelique Boyer sí conoce a su novia porque hicieron Facetime, por lo que la actriz lo interrumpió para decir: “Es una reina pero con honores de princesa”, entonces Galilea Montijo le pregunto si era cierto que pertenece a la realeza, a lo que el actor contó que sí y reveló cómo fue su primer encuentro.

Tiene honores de princesa, sus títulos por ahí de realeza... tiene sus títulos. Cuando la conozco pues yo de seductor -estaba en Egipto- le voy a dar un beso para saludarla en el cachete y me dice: 'es que no me puedes tocar' y yo ‘¿eres princesa?’ y dice: 'pues sí' y así empezó todo