Danilo Carrera anuncia que se va de México y las telenovelas; fans lo celebran: "que se largue"

Danilo Carrera anunció que se va de México y que se retira de las telenovelas y los fans, en vez pedirle que se quedara en el país, celebraron que se va y que posiblemente no regresará.

En una entrevista con la prensa, Danilo Carrera dio a conocer que se va a Miami, pues según él en México ya ha hecho de todo.

“Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años y es un proceso. Ya he hecho todo en Televisa, ya he hecho todo en México, qué más puedo hacer. Ya he antagonizado, ya he protagonizado…”, dijo.

“Me está pegando muchísimo porque es mi casa. Ha sido mi hogar los últimos siete años, desde el 2015 que me mudé; llegar a donde he llegado, a los 26 años protagonizando a las nueve de la noche, ganándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años con 25 años de carrera. Teniendo muchos amores en México, un par de desamores también”, agregó.

Lejos de despertar apoyo entre los fans, la gente festejó que Danilo Carrera se va de México, pues lo tacharon de soberbio, además de que le dijeron que las telenovelas son todas malas e iguales, por lo que el país no se perderá de un actor genérico más.

“Ya era hora que le den chance a otros actores que sí son buenos”, “eres humilde mi chiquita", “sí, que se largue”, “¿Los premios Tv y Novelas? 😂😂😂😂😂”, “Qué bueno, actúa de la fregada”, “sólo por galán e influencias, como tu muchos, dejen el lugar a personas que si estudiaron” y “le va a pasar como al Levy, que hace mucho anda desaparecido… sólo se promociona diciendo que ya dejo a su esposa”, le dijeron.