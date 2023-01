Adela Micha reacciona a pelea de Niurka y Maryfer Centeno: "qué verdulería fue esto"

La pelea entre a Maryfer Centeno y Niurka en el programa de Adela Micha ha dado mucho de qué hablar, pues la cubana se pasó de tóxica con la grafóloga. Ante ello, la titular de la emisión donde ocurrió salió a hablar sobre lo ocurrido.

Y es que Niurka no soportó el análisis que la grafóloga hizo de ella cuando terminó con Juan Vidal: “Me hiciste un perfil muy perro de una persona súper estable. Te voy a decir una cosa. Mija, tú eres mal educada porque tú no estás dejando hablar al invitado”.

Por críticas a su actitud hacia Maryfer Centeno en el programa 'La saga'.pic.twitter.com/D8y9gVquez — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 10, 2023

Y, como era de esperarse, Niurka escaló las cosas y llamó a Maryfer Centeno “boba, estúpida, pende****”, por lo que la grafóloga la corrió del programa.

Adela Micha dedicó una parte de su programa para hablar de lo ocurrido y aseguró que Niurka le estaba dando "demasiada importancia" al análisis de lenguaje corporal de Centeno. Además, aseguró que "quizás faltó prudencia por parte de Maryfer".

Mientras tanto Toñita viendo el pleito entre Niurka y Maryfer pic.twitter.com/ucPHpvmVTd — Alex Palma 🌴 (@OswanRua) January 10, 2023

Tras ello, lanzó una dura sentencia a ambas famosas: “este es el canal de 'La Saga' y ese es un programa que se transmite por este canal. Cada uno de los programas tiene su estilo, su perfil que le dan los conductores y ese programa es como de espectáculos, de zarpazos, Niurka se lo tenía que decir y se lo dijo. Pero, como comentario, a mí no me metan en sus problemas".

Adela agregó que no sabía que Niurka iba a estar como invitada: "no sabía que venía Niurka, yo me quedé en que venía Toñita, que era la invitada al programa". Finalmente sentenció: "qué verdulería fue esto".