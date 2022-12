Adela Micha revela que "ya no se lleva" con Martha Debayle ¿Se pelearon?

Tal parece ser que la amistad que Adela Micha y Martha Debayle está rota, pues la periodista reveló que “ya no se lleva” con la nicaragüense calificada como “inventada” por decir que la reina Isabel II era como su abuela.

Fue en entrevista con Yordi Rosado el espacio en el que Adela Micha dio las fuertes declaraciones, las cuales pronunció cuando el comunicador habló acerca de su relación con Adal Ramones.

"¿Quién es tu mejor amiga?... Dime una de tus mejores amigas, ¿Martha Debayle?", le preguntó Yordi Rosado a Adela Micha, a lo que ella contestó:

“Ya no nos llevamos, fíjate… No me preocupa, yo no tengo muchas amigas", replicó la famosa.

"Es que vas creciendo y te van quedando menos", agregó Adela Micha, a lo que enseguida reveló las identidades de quienes considera como sus amistades: "mi hija, mi hermana, Denise, Maca (Carriedo)... Maca es una gran amiga".