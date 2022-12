Anel Noreña amenaza a su hija Marysol Sosa por querer usar nombre de José José: "Es mi herencia"

Los problemas por la herencia de José José continúan y es que ahora Anel Noreña, quien fuera esposa del Príncipe de la Canción amenazó a su propia hija Marysol Sosa porque ella quiere sacar una marca de tequila con el nombre del artista.

Anel Noreña explotó en el programa de Todo para la mujer, en donde dijo que no iba a permitir que Marysol Sosa usara el nombre de su papá para una bebida alcohólica, y debido al distanciamiento amenazó con cobrarle regalías si lo hace, pues dijo que ella es la dueña del nombre del cantante.

"Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella, tú porque me lo estás diciendo ahorita, pero yo creo que se va a meter en un problema, porque el nombre es mío", explicó Anel Noreña.

“Si ella insiste con que ya no soy su familia, que soy su familiar, pues también su papá es su familiar y no lo va a estar usando, o sea cómo pues soy la hija de José José, no señorita", señaló la exesposa de José José.

Anel Noreña dice que le cobrará regalías a su hija

Insistió en que si no hay reconciliación entre Marysol Sosa y la familia le va a cobrar regalías.

"Mientras Marysol esté siendo la hija de José José, que festeja al príncipe, y no sé qué, y no sé cuánto, como familia, no va a pasar nada, pero si no, le voy a tener que cobrar como a la demás gente que le he cobrado si utiliza el nombre del príncipe, José José, o cualquier cosa parecida, porque mías son las marcas", afirmó.

Asimismo, se manifestó en contra de que Marysol Sosa quiera sacar una marca de tequila, pues dijo que el alcohol fue lo que destruyó a José José, mencionó que su hija mejor debería de pensar en otro producto más agradable.