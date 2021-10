Michelle Renaud ¿está embarazada de Danilo Carrera? La actriz rompe el silencio

Hace algunas semanas comenzó a circular el rumor de que Michelle Renaud estaba embarazada de Danilo Carrera, actor con quien ya engendró un hijo y con el que además terminó su relación hace tiempo.

Y es que aunque Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación a inicios de año, los actores han sido vistos juntos en varias ocasiones, e incluso se han mostrado muy cercanos en redes sociales.

Es por lo anterior que Michelle Renaud fue cuestionada por las cámaras del programa “Hoy” respecto a si es verdad que está embarazada nuevamente de Danilo Carrera.

Esto dijo Michelle Renaud de su supuesto embarazo

Ante la pregunta respecto a si está embarazada nuevamente de Danilo Carrera, la actriz afirmó que “estoy plena, feliz y cumpliendo sueños dentro y fuera de la pantalla”.

Asimismo, dijo que, a partir de que cumplió 33 años el mes pasado, recibió noticias buenas, pero no especificó si estas tienen que ver con la llegada de un segundo bebé cortesía de Danilo Carrera.

“Cumplí 33, que es con el número con el que mi mamá siempre se me revela, y yo sabía que en el 33 me iban a pasar cosas importantes y desde que fue el 9 de septiembre, me empezaron a cerrar las películas fue como un ‘no manches, má', sí estás cañona’”, apuntó.

