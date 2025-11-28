Así inició el dólar este viernes

Este es el precio del dólar HOY viernes 28 de noviembre de 2025

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este viernes 28 de noviembre

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. Foto: La Razón (con Meta IA)
Por:
Arturo Meléndez

El peso mexicano inició este martes con una modesta depreciación, si bien continúa ubicándose por debajo de las 18.50 unidades por dólar.

De esta forma, este viernes 28 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 18.3415 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 27 de noviembre en 18.3535 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.3467 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.3560 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 28 de noviembre:

  • Afirme: 17.60 a la compra – 19.10 a la venta
  • Banco Azteca: 16.90 a la compra – 18.79 a la venta
  • Banco de México, FIX del jueves: 18.3467
  • Bank of America: 17.3913 a la compra – 19.4175 a la venta
  • Banorte: 17.10 a la compra – 18.70 a la venta
  • BBVA Bancomer: 17.49 a la compra – 18.63 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 18.37 a la compra – N/A a la venta
  • Intercam: 17.8385 a la compra – 18.849 a la venta
Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este viernes 28 de noviembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.35 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy.
Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

