¿Ahora sí hay reconciliación? Michelle Renaud y Danilo Carrera aparecen juntos bailando

Michelle Renaud y Danilo Carrera volvieron a dar de qué hablar y desataron nuevamente rumores de reconciliación.

A través de las redes sociales de Michelle Renaud, la actriz publicó un video en el que parece junto a Danilo Carrera y su hijo Marcelo. Los tres bailan mientras están disfrazados de superhéroes.

Michelle Renaud se caracterizó de Black Widow, mientras que Danilo Carrera se transformó en Wolverine y finalmente el pequeño Marcelo era Black Panther.

El video cuenta con más de 250 mil “me gusta” y más de mil quinientos comentarios, donde destacan su gran coreografía y su posible regreso como pareja.

Michelle Renaud y Danilo Carrera bailan vestidos de superhéroes Foto: Especial

¿Hay reconciliación entre Michelle Renaud y Danilo Carrera?

Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación desde enero pasado, sin embargo, tras a ruptura se les ha visto en varias ocasiones juntos lo que ha desatado los rumores de reconciliación.

Sin embargo, la pareja no ha confirmado si están de vuelta, pero sus fotos y videos en redes sociales hacen pensar a los fans que están juntos nuevamente.

“A eso llamo hogar, hermosos todos”, “Que bueno verlos juntos”, “Que bonita pareja y familia”, “el mejor trío de baile y no se discute”, “¡Awww no qué belleza muero de amor!”, “más hermosos no se puede”, son algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.