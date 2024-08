Danna Paola y Santa Fe Klan toman caguamas juntos ¿colaboración o romance? | FOTO

Danna Paola está haciendo todo lo posible para ganarse el cariño de los mexicanos, pues la “María Belén” cayó de la gracia de muchos cuando mandó a sus fans a hostigar a una señora por un username de Twitter, y además desató furia cuando dijo que prefería a España sobre su país. Ahora, la famosa que busca la aprobación de sus paisanos se dejó ver pisteando unas caguamas con el mismísimo Santa Fe Klan.

Fue el “amigo cercano” de Karely Ruiz quien compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Danna Paola echándose unas cervezas de a litro, sin preocupaciones y con muchas risas de por medio.

En las fotografías compartidas en el Instagram del rapero se puede ver que cada uno de ellos tiene su propia caguama y que la pistearon en un momento de descanso, pues estaban dentro de un estudio de grabación, trabajando en lo que se especula y espera que sea una nueva colaboración que fusione lo bellaco con la niña fresa de Televisa.

Esto ocurre casi un año después de que Santa Fe Klan dio a conocer que le había mandando una pista a Danna Paola para ver si se armaba una colaboración.

“Vamos a hacer una canción, le mandé una pista, pues traigo una idea ahí, de hacer algo tipo la canción de Eminem. Así como que está cayendo lluvia y un teléfono”, dijo Santa Fe Klan en una entrevista.

“SACA LAS CAGUASS… @danna…”, escribió Santa Fe Klan en la descripción de las fotos, que la misma “María Belén” también compartió en su perfil.

Como era de esperarse, los fans del pop fresita que se siente malandro y de las rimas del barrio real comentaron las serie de fotos, señalando que ya esperan con ansias la colaboración, No obstante, mucha gente le tiro hate a Danna Paola, pues no la perdonan por sus actitudes whitexicans y pseudo europeas aspiraciones.

"Si no fuera de barrio ¿podría hacer esto?", "Esas whitexicans siempre intentan encajar, quiere copiarle a Belinda", "Y el Santa Fe Klan ya se le hizo conocer a Danna (su crush)", "Carnal, no te juntes con la chusma", "Esa morra es tan clasista que de seguro hizo eso por alguna colaboración y de seguro le dijo una que otra frase en inglés como toda whitexican", "Esa no falla Papi, la mejor combi, el malandreo con la fresa" y “a ver si no le quiere meter flamenco, con eso de que se siente gallega”, comentaron.