Danyan Cat: así fue su cursi boda con Wereverwero (FOTOS)

Danyan Cat sorprendió a sus fans, pues la famosa streamer de OnlyFans compartió cómo fue su boda con Wereverwero, la cual se pasó de cursi y melosa.

A través de sus redes, tanto Danyan Cat como Wereverwero compartieron diversas postales de su boda, la cual se celebró en Cancún y tuvo una decoración al estilo Disney.

Al casamiento entre Danyan Cat y Wereverero asistieron famosos de las redes como Werevertumorro, Fedelobo, Criss Martel y Luisito Rey.

no te pierdas: Danyan Cat presume su figura en micro atuendo de corazones por el Día del Amor (VIDEO)

“El mejor día de mi vida es en el que te convertiste en mi esposo, te amo con cada parte de mi ser. Eres el príncipe azul que siempre soñé”, escribió Danyan Cat junto a un meloso video que compartió de su boda.

“Siempre soñé con un amor de cuento… hoy la vida me lo concedió contigo, mi príncipe de ojos azules; quien más que eso, eres un hombre bueno, que me ama, me cuida, me respeta, y que me hace la mujer más feliz del mundo al poder llamarte a partir de ahora mi esposo”, agregó la modelo de OnlyFans.