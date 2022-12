Danyan Cat: Estos son sus mejores y más reveladores cosplay (FOTOS)

Danyan Cat es una de las influencers de videojuegos más famosa de México, además de que cautiva a sus millones de fans con sus atrevidos atuendos con los que aparece en redes sociales.

También se ha caracterizado por hacer los mejores cosplay de Internet en México, por eso aquí te dejamos sus mejores vestuarios inspirados en videojuegos y anime.

Los mejores cosplay de Danyan Cat

Uno de los cosplay más aplaudidos de Danyan Cat fue cuando usó un disfraz de Dragon Ball, la streamer se dejó ver con un pequeño top y una minifalda que recordaban al personaje de Goku.

Siguiendo su afición por Dragon Ball, también logró hacer un traje inspirado en el personaje de Bulma, cuando se disfraza de conejita.

te puede interesar Karely Ruiz desafía la censura de redes con impactante vestido de encaje y arnés (FOTO)

Otro de los atuendos reveladores de Danyan Cat es cuando se vistió del personaje Chun-Li del videojuego de Street Fighter.

Otro de los cosplay de Danyan Cat es uno donde se vistió de Zero Two, personaje del anime japonés Darling in the Franxx.

Asimismo, Danyan Cat también sorprendió con su look como el de Wanda, la Bruja Escarlata del Universo Marvel.