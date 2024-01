Danyan Cat muestra su lado más Otaku en impactantes FOTOS para Playboy

La influencer y streaming Danyan Cat se sumó a la lista de creadoras de contenido que aparecen en la portada de la revista Playboy.

La gamer inauguró el 2024 con una publicación en la que muestra su lado más otaku y habla de cómo se introdujo en el mundo de los videojuegos.

La modelo e influencer posó con un atuendo revelador de lencería negra con los famosos escotes de cut out, además, lució un estilo pantalón vaquero con guantes de mesh negros.

Para darle este estilo otaku, la influencer lució un peinado de dos chonguiros recogidos, que recuerdan al estilo de los clásiicos videojuegos de pelea.

Portada de Playboy con Danyan Cat Foto: Playboy

En otro de los atuendos que lució la esposa del Wereverwero usó una lencería en rosa metálico.

Danyan Cat es famosa en redes sociales por sus extravagantes cosplay, con los que cautiva a sus millones de seguidores en sus fotos y durante sus streams.

Sin embargo, en Playboy la influencer no realizó un cosplay como tal, pero usó atuendo que recordaban a personajes de videojuegos, por ejemplo, en otra de las fotografías, la modelo usó un pantalón abierto de los costados, que al momento de posar parecía que es la ropa de algunos reconocidos personajes de videojuegos como Mai Shiranui de The King of Figthers y Chun-Li de Street Figther.

Otras influencers mexicanas que aparecieron en portadas de Playboy

Playboy era una de las revistas más emblemáticas en el mercado para caballeros, en los años 50, 60, 70, 80 y 90 se volvieron un hit, las modelos se peleaban por aparecer en esta publicación, ya que significada un trampolín a la fama.

Actualmente, la industria cambió y ahora las modelos de redes sociales acaparan las portadas de las revistas como fue el caso de Celia Lora, Karely Ruiz y Maya Nazor, las influencers del momento que salieron en la portada de la revista del conejito.