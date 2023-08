La noche de ayer Taylor Swift conquistó a su público mexicano con una increíble presentación de más de tres horas y media que conmovió hasta las lagrimas a los asistentes al Foro Sol de la Ciudad de México. La artista, originaria de Pensilvania, Estados Unidos, logró vender todas las localidades de las cuatro fechas que abrió en la capital del país.

Aún así, miles de fanáticos se quedaron con las ganas de asistir al memorable concierto, unos porque ya no alcanzaron a comprar su entrada y muchos otros porque no tenían el capital para adquirir los boletos.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que cientos de swifties se congregaran a las afueras del Foro Sol para disfrutar la presentación desde un puente, en el que se escuchaba todo lo que la artista cantaba. A través de redes sociales circulan videos de fanáticos a las afueras del Foro Sol escuchando loes temas de la cantante.

Esto solo demuestra la entrega de los fans de la intérprete de "Cruel Summer", quien agradeció a los asistentes por su energía: “México, me están haciendo sentir increíble. Me están haciendo sentir poderosa. Me hacen sentir que hoy puedo tocar por primera vez en México (…) Toda mi carrera he estado soñando tocar aquí. Estoy muy emocionada, gracias por venir a vernos”, dijo la cantante durante el show.

Para la segunda fecha de la cantante, se comenzaron a congregar fanáticos en la misma zona, pero en esta ocasión, las autoridades no permitieron que los swifters disfrutaran el concierto desde las afueras del Foro Sol. El periodista Israel Lorenzana informó a través de su cuenta de Twitter que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impidieron a los fans a disfrutar el puente ubicado entre el Foro Sol y el Palacio de los Deportes.

#ATENCIÓN Pues ahora no hay concierto en el Puente peatonal !! #TaylorSwif



Elementos de la secretaría de seguridad ciudadana impiden que los asistentes al concierto de Taylor Swif se suban al Puente para disfrutar del concierto, solo les queda estar sobre la banqueta #tay pic.twitter.com/DeFYko2y0A — Israel Lorenzana (@israellorenzana) August 26, 2023

DGC