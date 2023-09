Ellas soy soy yo: ¿Quién es y a qué se dedica actualmente Katia de la Cuesta? | FOTOS

Katia de la Cuesta es una de las mujeres que fue víctima de Sergio Andrade, una de las que fue más cercanas al productor musical y su historia aparece en la serie de Gloria Trevi “Ellas soy yo”.

¿Quién es Katia de la Cuesta?

Katia de la Cuesta fue la primera en llegar al clan de Sergio Andrade y posteriormente se unieron sus hermanas Karla y Karola de la Cuesta, esta última sería una de las favoritas de Andrade, según algunos reportajes sobre el caso Trevi-Andrade.

Katia de la Cuesta, según reveló Liliana Regueiro (otra de las chicas involucradas en el clan), tuvo que ver en la muerte de la hija de Gloria Trevi.

Así se ven actualmente las hermanas Katia, Karla y Karola de la Cuesta Foto: Especial

Fe acuerdo con el testimonio de Regueiro, ella fue con Sonia Ríos y Katia de la Cuesta a deshacerse del cuerpo de la niña Ana Dalay, éstas dos últimas solo iban a vigilar que Liliana cumpliera la orden de Sergio Andrade de tirar el cuerpo de la hija que tuvo con Gloria Trevi.

Las hermanas de Katia, Karla y Karola de la Cuesta, se embarazaron de Sergio Andrade, la primera dio a luz a Valentina y la segunda a Milton.

Sin embargo en una entrevista que dio Katia negó que los hijos de sus hermanas fueran de Sergio Andrade. Katia dio a luz a Valentina y Karola tuvo a Milton.

“Me parece una barbaridad, ahora resulta que todos los hijos que nazcan va a ser de Sergio Andrade, o sea, está bien si quieren vender poniendo títulos amarillistas, háganlo. Tú puedes poner a 20 niños y arreglarlos o hacer algo para que todos se parezcan, por favor, no tiene nada que ver. Yo al niño de Karina lo he visto alguna vez en la televisión, mi sobrino es de pelo lacio, no se parecen en lo que se podían parecer es que el niño de Karina es un niño y mi sobrino es niño”, declaró Katia a una televisora.

Cuando Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron detenidos en Brasil por corrupción de menores, abuso sexual y secuestro, Katia de la Cuesta también ingresó a la cárcel y estuvo 11 meses tras las rejas.

¿Qué hace actualmente Katia de la Cuesta?

Se tiene muy poca información sobre la vida actual de Katia de la Cuesta, tiene una cuenta de Instagram que es privada, pero su hermana Karla de la Cuesta ha publicado algunas fotografías en las que se observa como luce actualmente Katia.

En las fotos, Katia tiene su característico pelo oscuro y ondulado, pero más corto que hace 20 años cuando fue víctima de Andrade. Y se observa que disfruta pasar el tiempo con su familia ahora que buscan dejar a tras el pasado.