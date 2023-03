El anime que se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial, Demon Slayer, llega nuevamente al cine después de un año de espera con Demon Slayer To The Swordsmith Village, producción en la cual los fanáticos podrán revivir el enfrentamiento de Tanjiro con las Lunas Demoniacas Daky y Gyutaro y ver el nuevo episodio de la tercera temporada, cargado de emoción y con escenas impresionantes como ha adelantado el mismo Natsuki Hanae, voz del joven cazademonios.

Será la oportunidad para que los fans en México vean los dos últimos episodios de la temporada Arco del Distrito del Entretenimiento o Distrito Rojo, donde Tanjijo libró una heroica batalla con la ayuda de su hermana Nezuko, una pelea que no fue nada fácil para el cazador y que requirió del apoyo de Inosuke Hashibira, Agatsuma y Tengen Uzui. El triunfo lo consiguieron tras 113 años de enfrentamiento y el protagonista de la serie estuvo a punto de morir.

Para que sea toda una experiencia única para la gran pantalla, los capítulos que incorpora la película se remasterizaron en 4K especialmente para el cine y se remezcló la música, por lo que todo aquel amante de Demon Slayer vivirá con más emoción cada una de las escenas de esta historia de reconciliación y amistad.

Los fans también serán testigos, a partir del próximo 9 de marzo en 400 salas de Cinépolis de toda la República Mexicana, del primer episodio de la próxima temporada llamada Rumbo a la Aldea de los Herreros, el inicio del noveno arco que presentará al Pilar del Amor (Mitsuri Kanroji) y el de la Niebla (Muichiro Tokito).

En la tercera entrega verán a un Tanjiro ya recuperado de la épica batalla, por lo que emprende un viaje a la Aldea de los Herreros para que le arreglen la katana que fue destruida, ya que Haganezuka Hotaru se estuvo negando a arreglarla y quiere convencerlo de que lo haga.

. Gráfico: La Razón de México

Será en la Aldea de los Herreros donde el joven cazador de demonios se encontrará con nuevas amenazas. Necesitará de la ayuda del Pilar del Amor y el de la Niebla, además de sus entrañables compañeros Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Demon Slayer To The Swordsmith Village, dirigida por Haruo Sotozaki, llegará a 80 países, ha informado Konnichiwa! Se espera que supere el impacto que tuvo Tren infinito, que fue la más taquillera del mundo en 2020 y de la historia del anime basado en uno de los mangas más exitosos y vendidos, Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotouge.

Cuenta con el multipremiado Akira Matsushima como director en jefe de la animación y a cargo del diseño de los personajes, lo cual es garantía de que los espectadores verán una animación de gran calidad, labor que lo ha hecho recibir halagos por parte de la crítica especializada.

Para consentir a los fanáticos del aclamado anime, Cinépolis contará con un combo especial dedicado a la cinta. Incluye un vaso edición especial con una ilustración oficial de To The Swordsmith Village impresa.

