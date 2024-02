La canción en la que Chuy Montana narró su propia muerte: 'Mi cuerpo estaba tirado'

El cantante Chuy Montana murió asesinado a manos de sus secuestradores, sin embargo, parece que el artista ya presentía que ese sería su trágico final, pues antes de morir lanzó una canción en la que describe cómo iba a ser su muerte.

En redes sociales circula una canción de Chuy Montana, en la que el cantante de corridos tumbados habla sobre el día que su mamá lo encuentre muerto.

Así fueron los últimos momentos de vida de Chuy Montana Foto: Especial

Lo que llama la atención es que en el tema Chuy Montana dice: “Mi cuerpo ahí estaba tirado y en un charco rojo empapado”. Ya que justamente así lo encontraron.

El cuerpo del artista fue hallado tirado a un costado de la carretera en Tijuana, luego de que los sujetos que lo secuestraran lo bajaran de la camioneta en la que viajaban y ahí le dispararon a quemarropa, mientras el artista tenía las manos esposadas.

Así encontraron el cuerpo de Chuy Montana Foto: Especial

En la canción, Chuy Montana le pide perdón a su mamá por no haber sido lo que ella quería y haber vivido una vida de peligro y de excesos con mujeres y alcohol: “Perdón mamá no fui lo que quisiste Yo sé que ahorita tú te encuentras triste”, se escucha en el tema musical.

¿Qué dice la canción en la que Chuy Montana narró su muerte?

Perdón mamá no fui lo que quisiste

Yo sé que ahorita tú te encuentras triste

Mi cuerpo ahí estaba tirado

Y en un charco rojo empapado

Me dejé llevar por la vida loca

Feria, mujeres y LV las bolsas

Recuerdos quedan en los antros

Con mis panas ahí celebrando

Y no, no me digan que está vida

Es para vivir mejor

Si así terminan prefiero que no

Y soy un niño bueno que cambió su mundo

Uno por drogas y alcohol

Armas y también refuego



¿Quién mató a Chuy Montana?

Los usuarios de redes sociales aseguran que es probable que el cantante Chuy Montana tuviera nexos con algún grupo criminal. En Tijuana opera el Cartel Jalisco Nueva Generación, el cual ha amenazado a artistas para que no se presenten en esa ciudad, como fue el caso de Peso Pluma.

Sin embargo, las autoridades todavía no revelan si hay sospechosos del asesinato del cantante.