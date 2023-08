Esta es la impactante dieta secreta con la que Luis Miguel bajó 20 kilos

Luis Miguel ha dejado a sus fans atónitos con su radical cambio de look, ya que luce extremadamente delgado e irreconocible, a tal grado que la gente piensa que no es el verdadero cantante, sino un doble.

Sin embargo, en diversos medios se ha revelado que El Sol de México se sometió a una dieta extrema para poder bajar de peso.

Era 2015 cuando todo mundo se burlaba del cantante por lucir pasado de peso en sus conciertos, sin embargo, nunca se pronunció, pero parece que las críticas hacia su aspecto sí le afectaron, ya que hizo la dieta extrema para poder mantenerse en forma.

¿Cuál es la dieta extrema que hizo Luis Miguel?

De acuerdo con varios medios El Sol se sometió a una dieta extrema de ayuno intermitente para poder reducir su peso.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, habría contado el mismísimo músico según lo expuesto por el programa español El Hormiguero.

Luis Miguel regresó a los escenario y arrancó gira en Argentina

El ayuno intermitente consiste en reducir el número de comidas diarias: se come durante unas horas y durante muchas otras no. Normalmente en periodos de comer cada ocho horas por 16 de ayuno.

Hay periodos más largos en los que se come una vez cada 24 horas por 36 horas de ayuno, lo cual es muy extremo y se requiere de supervisión de un especialista para poder hacerlo.

Sin embargo, el cantante de “Culpable o no” no solamente se sometió a esta dieta, sino que también ha hecho arreglos estéticos como cirugía en papada, bichetomía e injerto de pelo.

Otros famosos que hacen la dieta de Luis Miguel son estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Halle Berry, Hugh Jackman y Reese Witherspoon.