Asaltan a Addis Tuñón de 'De Primera Mano' al cubrir el concierto de Luis Miguel en Argentina (VIDEO)

Tal parece ser que Addis Tuñón, conductora de “De Primera Mano”, quiso sacar el barrió mexicano que le falta allá en Argentina, pues dio a conocer que la asaltaron mientras cubría uno de los conciertos de Luis Miguel allá en el país del sur.

Y justamente fue el programa en el que trabaja el cual dio a conocer la noticia, a través de un enlace que la conductora de farándula hizo desde Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que fue víctima de os “motochorros”.

Así se vive el concierto de Luis Miguel en Argentina Foto: Especial

"Ya me lo habían advertido mis colegas argentinos, que debo decir son solidarios, amables", inició Addis Tuñón con su testimonio.

"Me decían en cualquier momento va a haber unos motochorros que te van a quitar (tus pertenencias) porque lamentablemente aquí pasa eso... y bueno me sucedió ya a mí", narró la subordinada de Gustavo Adolfo Infante.

Debido a estas advertencias de la prensa argentina, Addis Tuñón intentó tener precaución con todo el equipo de trabajo con el que la mandaron a cubrir el concierto de Luis Miguel; sin embargo, los “motochorros” demostraron que le falta mucho barrio y que era una víctima fácil.

Luis Miguel regresó a los escenario y arrancó gira en Argentina Foto: Twitter @elcancillercom

Y es que antes de que la robaran a ella vio cómo asaltaban a un compañero suyo. Cuando le tocó a ella, justamente se encontraba haciendo un enlace; en ese momento estaba saliendo del lugar en donde fue a comer, sacó su teléfono para pedir un taxi… y una persona apareció y le arrebató su celular.

"Si pasaron y me lo arrebataron, voltee, pero había un mar de gente y ellos me dijeron: 'No te preocupes es común, lamentablemente así pasa", apuntó.