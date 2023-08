Yahritza y su Esencia: ¿Cuándo son sus siguientes concierto en México?

Yahritza y su Esencia se ha convertida en una de las agrupaciones musicales más odiadas de todo el territorio mexicano, luego de que sus integrantes hicieron una serie de desafortunadas declaraciones especto a la comida del país, argumentando que era mejor el “chicken” de su natal Washington.

La agrupación, que era desconocida para un gran porcentaje de los habitantes de México, se ganó la enemistad de cada uno de los mexicanos cuando uno de sus integrantes emitió estas palabras:

Memes que se burlan de Yahritza y su Esencia Foto: Especial

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando", sentenció.

Pese a que Yahritza y su Esencia salió a pedirle perdón a todo el pueblo de México sus los comentarios, el daño ya está hecho y en redes no dejan de atacarlos, haciéndoles comentarios como:

“A mí tampoco me gusta su música y no me la paso diciéndolo”, “Si no les gusta México ni la comida mexicana también que canten en inglés como en su país a chamaquitos” y “Traen el nopal en la frente, pero solo comen chicken”, entre muchos otros.

Conciertos de Yahritza y su Esencia en México

No obstante, algo que tiene sumamente indignados a los mexicanos es que, tras la polémica, Yahritza y su Esencia aún va a ofrecer algunos conciertos en el país, de los cuales te damos los detalles.

Memes que se burlan de Yahritza y su Esencia Foto: Especial

A través de su gira “The Obsessed Tour”, Yahritza y su Esencia ofrecerán 15 conciertos, de los cuales 12 son en su natal Estados Unidos, tierra del “chicken” y los burritos, mientras que tres serán en territorio nacional.

El primero de ellos será en Monterrey, en el Foro Tims, el próximo 6 de septiembre; el segundo se desarrollará en Guadalajara, el 8 del mismo mes en el Guanamor Teatro Studio. Finalmente, el tercer concierto de Yahritza y su Esencia en el país que vio nacer a sus padres será en la CDMX el 10 de septiembre, en el Festival Arre.