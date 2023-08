Exhiben nuevo VIDEO de Yahritza y su Esencia: 'No me hables en español'

Yahritza y su Esencia sigue en la polémica por haber dicho en una entrevista que no les gusta México y tampoco su comida, pues consideraron que es mejor al de Estados Unidos, lugar en el que viven los integrantes de la banda de corridos tumbados.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando" Martínez, integrante de la agrupación, y que además nació en Michoacán.

Por su parte, Jairo Martínez, otro integrante del grupo dijo: “No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”.

Yahritza y su Esencia ya salió a disculparse con el público mexicano por sus comentarios en contra del país, aseguraron que se sienten orgullosos de sus raíces mexicanas, y mencionaron que no era su intención ofender a nadie.

Sin embargo, la gente no les creyó y no los han perdonado por sus comentarios, tan es así que salió un nuevo video a la luz en el que Yahritza Martínez, líder de la banda, pide que no le hablen en español, sino en inglés.

Yahritza y su Esencia pide que le hablen en inglés

La joven vocalista de la agrupación de corridos tumbados hizo un live con una chica a la que le dijo que no quería que le hablara en español, que ella solo quería responder en inglés.

"No me estés hablando en español, no me estés hablando en español, por favor", expresa Yahritza en el video de TikTok.

Mientras que la otra joven le dice que sí tiene que responder en español, pero Yahritza se veía molesta y la dejó hablando sola y se fue un momento de la transmisión por una bebida.

“Mira, Yahritza, tú debes de hablar en español, porque tú eres una cantante mexicana, tu chat habla en español, hay mucha gente que habla español y que no hablan inglés”, declaró la joven en el video.

Mientras que la cantante se defiende y dice que no porque cante en español ella va hablar ese idioma en su vida cotidiana.

“Eso no significa, nada más porque canto en español, la gente me escucha que soy de México, no importa, si yo hablo inglés más que español, si no me quieren escuchar, pues voy hablar inglés cuando yo quería hablar inglés y cuando quiera hablar en español, voy a hablar en español, yo pienso que si no les gusta se pueden retirar”, declaró la cantante.